Des camions de bouffe de rue feront bientôt leur apparition

Crédit photo : Le Brossard Éclair - Archives

Des food trucks s’installeront le temps de différents événements durant la saison estivale.

Ceux-ci seront présents à Brossard afin «d’offrir un service alimentaire complémentaire et de qualité». La Ville autorise les camions de cuisine à s’installer au parc Sorbonne lors du passage de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) à Brossard; au parc Champlain et au parc Briand lors des Samedis en fête; aux parcs Vanier et Balzac lors du Challenge de Brossard; ainsi qu’au parc Sorbonne lors du Festin culturel.

Des discussions sont présentement en cours avec différentes entreprises pour établir des partenariats, dont le restaurant Les trois Brasseurs de Brossard.