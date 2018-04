Campagna présentera un prototype T-Rex 100 % électrique

Article par Sylvain Raymond

Campagna Motors, l’entreprise de Boucherville qui commercialise le T-Rex et le V13R, deux véhicules à trois roues, s’apprête à dévoiler dans le cadre du Salon de l’auto électrique un modèle doté d’une motorisation 100% électrique. On se souviendra que Campagna avait présenté en 2007 une version électrique de son populaire véhicule, qu’il avait baptisé « Silence ». Toutefois, le modèle n’a jamais été commercialisé par la suite.

Dans le cas de ce nouveau prototype, Campagna Motors souhaite utiliser la technologie électrique de Zero Motorcycles, un constructeur californien spécialisé dans le développement de motos 100% électriques. Campagna veut ainsi intégrer les moteurs, les batteries et les dispositifs de commande dans le châssis du T-Rex, faisant du modèle un véhicule zéro émission et surtout, très silencieux.

« Grâce au travail acharné de notre équipe et de nos partenaires dévoués, le T-Rex est devenu une référence parmi les véhicules à trois roues de performance », affirme André Morissette, président de Campagna Motors. « Notre collaboration avec Zero Motorcycles apporte un tout autre degré d’innovation et d’originalité à cette plateforme exaltante. »

Zero est reconnu comme un leader pour sa technologie de batteries et de motorisation simple, efficace et abordable, offrant autonomie et performances dans le marché des motos électriques. De plus, ses batteries lithium-ion dernier cri ne requièrent aucun entretien.

« Nous sommes ravis que Campagna ait choisi notre technologie innovante pour le groupe motopropulseur de leur T-Rex électrique », se réjouit Jim Callahan, directeur du développement des affaires chez Zero Motorcycles. « Le groupe motopropulseur de Zero est la solution idéale pour offrir une expérience à trois roues incomparable. C’est un véritable plaisir de conduire ce véhicule! »

Le prototype sera révélé pour la première fois en avril au Salon du véhicule électrique de Montréal. Un deuxième prototype plus perfectionné est prévu pour l’été 2018.

Le T-Rex est l’œuvre et la création de Daniel Campagna qui en a officiellement démarré la production en 1994. L’entreprise a été rachetée en 2008 par deux entrepreneurs qui ont ajouté un nouveau modèle à la gamme, le V13R. Le T-Rex utilise un moteur six cylindres en ligne BMW de 1 650 cc qui développe 160 chevaux, alors que le V13R est équipé d’un moteur bicylindre Harley-Davidson.