Camper sur le toit d’un Nissan Armada, ça sera bientôt possible!

Article par Olivier Beaulieu

Dans le marché automobile comme dans bien d’autres, on cherche constamment à renouveler l’offre de produits. Mais comment? À un certain moment, on semble avoir fait le tour du sujet, n’est-ce pas? C’est habituellement à ce moment que les membres des départements de l’ingénierie et du marketing se rencontrent et procèdent à une tempête d’idées. C’est également à ce moment qu’apparaissent généralement des concepts loufoques…

Nissan a lancé en 2017 son « projet camping », une initiative visant à sortir des sentiers battus et explorer les contrées reculées de l’Arizona. Lors de cette aventure, le manufacturier avait utilisé son Titan XD équipé d’un moteur Cummins et d’une trentaine d’accessoires. Un an plus tard, ils ont repris l’initiative, mais cette fois-ci, avec une édition spéciale du plus gros VUS de son catalogue, le Nissan Armada.

On a nommé cette version « patrouille des montagnes », et elle effectuera ses premiers tours de roue au mois de mai. Nissan affirme que le véhicule est actuellement en phase de construction et de test. Entre temps, on a cru bon faire participer ses communautés respectives. Pour ce faire, Nissan invite les abonnés de ses réseaux sociaux Facebook et Instagram à voter dans trois catégories, soient les roues, la tente de toit et le design de la pellicule esthétique. Les internautes peuvent choisir entre plusieurs modèles dans chacune des catégories et ainsi personnaliser la « patrouille des montagnes » comme ils le souhaitent.

À la suite du sondage qui se termine le 10 mai prochain, le choix le plus populaire de chaque catégorie sera installé sur le véhicule pour son dévoilement officiel qui aura lieu le 18 mai.

Du côté de Nissan, ce projet ne semble pas s’inscrire dans un plan bien défini. On tente plutôt de démontrer certaines qualités du véhicule en le mettant en scène dans son élément où il performe le mieux. On ne parle pas de vendre cette édition spéciale ni même d’en faire l’essai officiel. On profite cependant de l’occasion pour mettre de l’avant certains produits qui peuvent être ajoutés au véhicule comme une barre de lumières, par exemple.

Cela étant dit, camper sur le toit d’un Armada, ça doit être chouette, mais pas super pratique dans les petits sentiers hors route.