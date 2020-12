Candiac adopte la Déclaration universelle d’urgence climatique

La Ville de Candiac s’engage à mettre en place des actions concrètes en adoptant la Déclaration universelle visant à reconnaitre l’urgence climatique.

«Les préoccupations environnementales sont au cœur de notre Plan stratégique de développement 2018-2033. Ce dernier, grandement inspiré des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, oriente nos actions et nos choix», soutient notamment le maire de Candiac, Normand Dyotte, dans un communiqué publié le 4 décembre.

Il précise que la Municipalité s’efforcera de «prendre les mesures nécessaires afin de garantir aux Candiacois les meilleures conditions de vie possible».

Cela inclut l’élaboration d’un plan d’action visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur son territoire d’ici 2022. Les impacts de ceux-ci seront ainsi pris en compte dans le cadre des activités municipales, puis dans l’orientation des politiques et règlements de Candiac.

La politique et le plan d’adaptation aux changements climatiques de la Ville seront également élaborés d’ici 2022. Finalement, elle demande aux gouvernements du Canada et du Québec d’accélérer la mise en œuvre d’initiatives de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux changements climatiques.

«La protection de l’environnement en général, et du climat en particulier, est l’affaire de tous. Aucun changement ni amélioration ne sera possible sans l’implication de l’ensemble des parties prenantes», affirme la Ville, nommant entre autres le gouvernement, les organismes communautaires, les entreprises, les commerçants et les citoyens.