Candiac adopte le règlement de revitalisation des secteurs industriels

Le programme de revitalisation des secteurs industriels souhaité par la Ville de Candiac voit finalement le jour. Les propriétaires d’immeubles des zones touchées qui voudront rénover ou reconstruire un bâtiment obtiendront une aide financière.

Le Règlement 5016, qui s’inscrit dans la Vision 2033 de la Ville pour «des parcs industriels remplis, dynamisés et créateurs d’emplois», est entré en vigueur le 27 août, et ce, pour trois ans.

Les secteurs touchés se situent entre les boulevards Marie-Victorin, de l’Industrie et Montcalm Sud, puis entre les autoroutes 930, 15 et la rue Industrielle. Des industries comme Fenplast, Pharmascience, Produits Zinda et Techni-seal s’y trouvent.

Tout propriétaire d’immeuble à vocation industrielle situé à l’intérieur de ces secteurs qui effectuera la construction d’un nouveau bâtiment principal ou des travaux de construction, d’agrandissement ou de rénovation qui résulteront à une augmentation de la valeur de l’immeuble de plus de 2 M$ se verront accorder un crédit de taxes.

Le montant de cette aide financière sera accordé sous la forme d’un crédit de taxe. La première année, 75% de l’augmentation sera créditée, la deuxième, le crédit sera de 50% et la troisième, de 25%.

Les travaux visés devront faire l’objet d’un permis de construction et être réalisés à l’intérieur des délais prévus au permis octroyé.