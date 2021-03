Candiac bonifie son projet TOD de la gare

La Municipalité de Candiac annonce la modification du programme particulier d’urbanisme (PPU) du quartier TOD de la gare afin de bonifier la planification de ce quartier en développement «et ainsi mieux répondre aux standards du développement durable du territoire», dit-elle.

À lire aussi: Candiac lance officiellement son projet TOD de la gare

L’option d’une navette électrique dans l’aire TOD de Candiac sera étudiée

Par voie de communiqué, la Ville fait savoir que son objectif est également de refléter davantage la vision et les orientations de son Plan stratégique de développement 2018-2033. La mise à jour du PPU consiste essentiellement à intégrer des améliorations pour encadrer adéquatement les projets à venir tout en tenant compte des préoccupations des citoyens, détaille-t-elle.

Candiac indique aussi qu’une attention particulière a été accordée à l’amélioration des transports actifs et durables dans l’ensemble du quartier afin d’intégrer la vision et les orientations en matière de mobilité en cours de développement dans le cadre de la démarche du Plan de mobilité active et durable intégré (PMADi), que la nouvelle version du PPU assure une meilleure perméabilité des rues et prévoit un accès sécuritaire et convivial à la gare de train. Finalement, il intègre une projection de nouvelles dessertes vers le REM et les autres villes de la couronne sud.

Les changements ont été soumis aux habitants du secteur limitrophe au quartier TOD, soit celui des S, puis le Comité citoyen qui avait été mis en place en 2015 a été relancé. Trois rencontres ont été tenues pour en discuter. Le projet de PPU du quartier TOD a ensuite été ajusté et déposé en séance du conseil, le 15 février. Des éléments pour une meilleure cohabitation ont été pris en compte. La Ville planifiera donc des projets ayant une implantation perpendiculaire des bâtiments localisés à proximité du parc linéaire, exigera une vue restreinte sur les propriétés avoisinantes et favorisera une limitation de l’impact sur l’ensoleillement, notamment, assure-t-elle.

Une consultation écrite est maintenant en cours, jusqu’au 8 mars, pour ceux qui voudraient se prononcer.

Avancement des travaux

«Le développement du TOD de la gare de Candiac avant bon train, et ce, malgré les circonstances actuelles liées à la COVID-19», partage la Municipalité.

Les travaux d’infrastructure et les premières maisons de ville du projet domiciliaire Kaïa sont bien entamés, une trentaine d’unités sont occupées et 70 nouvelles seront mises en chantier. Des arbres morts et malades encore présents dans le secteur seront abattus en mars 2021.

De plus, la première phase en vue de l’urbanisation du boulevard Jean-Leman a progressé grandement et le carrefour giratoire à la hauteur de la rue des Chênes est terminé. Il sera bonifié avec un aménagement paysager. La rue a également été réaménagée et asphaltée, la finalisation des travaux reprendra dès que les conditions le permettront.

Pour ce qui est du parc linéaire qui sera large de 20 mètres et long de près de 700 mètres, la rue de la Sorbonne a été déconstruite pour le réaliser. Il sera noté d’une piste multifonctionnelle pour piétons et cyclistes, ainsi que d’équipements récréatifs, en plus de végétations. L’achèvement est prévu d’ici 2023.

Modifications au PPU du TOD de la gare

-Un emplacement prévu pour l’implantation potentielle d’une école primaire dans le secteur;

-Une place publique centrale reconfigurée à échelle humaine reliant la gare aux réseaux actifs avoisinants;

-Plusieurs parcs et espaces verts;

-Le prolongement du parc linéaire prévu à la phase 2, pour relier celui aménagé lors de la phase 1 au prolongement du boulevard Sardaigne;

-Une nouvelle zone de conservation naturelle;

-Un réseau de parcours piétonniers et cyclables intégré;

-Un réseau de transport collectif efficace.