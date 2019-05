Candiac cherche des artistes pour exposer au Sentier des arts

La Ville de Candiac désire recevoir des dossiers de candidature afin de produire des expositions au Sentier des arts au cours des années 2019 et 2020.

En 2017, lors du 60e anniversaire de Candiac, la Ville s’est dotée de panneaux d’exposition en plein air au parc André-J.-Côté. Ce musée à ciel ouvert a été nommé Sentier des arts et a comme principaux objectifs de mettre en lumière l’art et la culture sous toutes leurs formes et de rejoindre les publics de tous âges. Le Sentier des arts comporte 18 panneaux recto verso dédiés aux oeuvres et deux autres panneaux sont utilisés pour la présentation de l’exposition.

Les artistes souhaitant soumettre leur candidature doivent faire parvenir au Service des loisirs un dossier complet comprenant cinq photographies d’oeuvres représentant la série sur clé USB, en format JPEG. Le dossier de candidature doit aussi contenir un curriculum vitae, un court texte présentant l’exposition et la démarche artistique liée à celle-ci, ainsi qu’une description générale des oeuvres (techniques et matériaux utilisés). Celui-ci doit être déposé avant le 28 juin 2019 par la poste ou en personne au Service des loisirs:

VILLE DE CANDIAC

Service des loisirs

Projet Sentier des arts

59, chemin Haendel

Candiac (Québec) J5R 1R7

Le Service des loisirs contactera les artistes ou les collectifs d’artistes sélectionnés au plus tard le 2 août 2019. Si vous souhaitez récupérer votre dossier de présentation après cette date, veuillez y insérer une enveloppe préaffranchie.

Responsabilités de l’artiste ou du collectif d’artistes

Les candidats doivent être en mesure de présenter de 30 à 38 oeuvres pouvant être imprimées en grand format sur des coroplastes (peintures, collages, dessins, photographies, gravures, sérigraphies, textes, etc. ou un ensemble de médiums en deux dimensions).

Si les oeuvres proposées doivent être photographiées, les candidats retenus auront l’opportunité de retenir les services d’un photographe de leur choix, à leurs propres frais, ou de confier cette tâche au photographe retenu par la Ville, cette dernière assumant alors les services de son photographe. Un échéancier devra être mis en place et des rencontres devront être prévues pour la prise de photos des oeuvres.

Selon l’option choisie, l’artiste ou le collectif devra par la suite fournir au photographe:

– un titre pour chacune des oeuvres présentées;

– un logo ou une signature en format PNG;

– une courte biographie et/ou un texte présentant la série d’oeuvres.

Responsabilités de la Ville

La Ville:

– assumera les coûts d’impression des photographies;

– les coûts du photographe, dans l’éventualité où l’artiste ou le collectif d’artistes retient les services du photographe qu’elle aura elle-même désigné;

– sera responsable de l’impression des photographies et des communications avec l’imprimeur;

– sera responsable de l’installation et de l’entretien des panneaux (les panneaux pourront être récupérés par l’artiste ou le collectif à la fin de l’exposition).

Les artistes ou les collectifs d’artistes souhaitant soumettre leur candidature devront faire parvenir un dossier complet au Service des loisirs de la Ville de

Candiac, comprenant:

– le curriculum vitae du ou des artistes (incluant une adresse courriel);

– un court texte présentant l’exposition et la démarche artistique liée à celle-ci;

– une description générale des oeuvres (techniques et matériaux utilisés);

– cinq photographies d’oeuvres représentant la série sur clé USB, en format JPEG.

Critères de sélection

– La qualité du dossier de présentation;

– La disponibilité des oeuvres pour la période d’exposition demandée;

– L’originalité des oeuvres: leur singularité et leur façon de se démarquer en comparaison aux

autres dossiers reçus et aux expositions antérieures dans le Sentier des arts;

– La pertinence de la démarche artistique;

Tout dossier incomplet se verra automatiquement rejeté.

Comité de sélection

Les dossiers complets seront évalués par un comité constitué à cette fin par le Service des loisirs.

Calendrier des prochaines expositions*

– AUTOMNE 2019 (septembre à décembre)

– HIVER 2020 (janvier à mars)

– PRINTEMPS 2020 (avril à juin)

– ÉTÉ 2020 (juillet à septembre)

– AUTOMNE 2020 (octobre à décembre)

*La Ville se réserve l’une de ces périodes pour un projet spécial, à son entière discrétion.

(Source : Ville de Candiac)