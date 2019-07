Candiac crée un programme de reconnaissance pour ses citoyens

La Ville de Candiac soulignera l’apport de ses citoyens avec l’Ordre de Candiac, un nouveau programme de reconnaissance lancé le 16 juillet.

Les Candiacois qui seront honorés pour leurs réalisations, leur implication et leurs initiatives en deviendront membres, selon une catégorie précise. Un arbre sera planté pour chacun des lauréats. Leur nom y sera gravé. Ils recevront un titre décerné en honneur à leur contribution. Il s’agit de la plus haute distinction candiacoise, dit la Ville.

Les candidatures de citoyens, bénévoles et entreprises engagées qui se démarquent dans la communauté peuvent être soumises avant le 13 septembre sur le site Web de la Ville via un formulaire à cet effet ou en écrivant à comptoir-loisirs@ville.candiac.qc.ca. Il est possible de se porter soi-même candidat, mis à part dans la catégorie altruisme dont les inscriptions doivent être proposées par une tierce personne.

Les lauréats seront dévoilés lors d’un Gala de la renommée, le 22 novembre.

«Notre Ville regorge de bénévoles, de citoyens et d’entreprises inspirants qui participent de façon considérable au rayonnement de la municipalité. C’est dans le but de rendre hommage à ces Candiacois émérites que l’Ordre de Candiac voit le jour», déclare le maire Normand Dyotte par voie de communiqué.

Catégories de l’Ordre de Candiac

Prix hommage aux bénévoles

-Culture et arts

-Loisirs

-Sport

-Aide à la personne

-Jeunesse

Prix citoyen d’exception

-Altruisme

-Environnement

-Culture et arts

-Sport individuel

-Sport d’équipe

Prix bâtisseur

-Développement et innovation

-Rayonnement de la Ville