Candiac demande l’agrandissement d’une école et la construction de trois autres

La Ville de Candiac a soumis une demande au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour des investissements visant à agrandir l’école Saint-Marc et à construire deux écoles primaires et une secondaire.

Ce besoin a été mis en lumière par le Centre de services scolaire (CSS) des Grandes-Seigneuries dans son plan de développement. Le CSS n’a reçu aucune nouvelle concernant des investissements, dont le montant n’est pas précisé. La demande a été soumise au ministère de l’Éducation en mars, par le biais du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQUI), a souligné le maire de Candiac, Normand Dyotte, lors de la séance du conseil municipal, le 21 septembre.

De plus, la Municipalité connaît une croissance «importante» de sa population. Elle évalue qu’elle passera de 23 000 à 30 000 habitants dans les cinq prochaines années, a fait valoir M. Dyotte.

Il a ajouté que les écoles existantes sur le territoire de Candiac ont atteint leur pleine capacité d’accueil et que la Ville a un besoin actuel de huit nouvelles classes «uniquement pour la maternelle 4 ans».

Deux terrains pour établir les nouvelles écoles primaires ont été réservés, a aussi fait valoir le maire sans indiquer lesquels.

Rencontre

En plus d’envoyer sa demande au ministère de l’Éducation, Candiac a sollicité une rencontre «dans les meilleurs délais» avec le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, la directrice générale du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries, Kathlyn Morel, le ministre responsable de la région de la Montérégie, Simon Jolin-Barrette, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, ainsi que le député de La Prairie, Christian Dubé. La résolution prise en séance du conseil a été transmise à ces intervenants.