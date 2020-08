Candiac démarre les travaux de deux pistes cyclables

Les projets de transport actif à Candiac, annoncés en juillet, prendront forme à compter du 1er septembre avec la construction et le réaménagement de pistes cyclables près de l’école Jean-Leman ainsi que sur l’avenue Fouquet.

Les travaux se feront sur des longueurs approximatives de 140 et 400 mètres respectivement. Ils s’effectueront du lundi au vendredi, de 7h à 18h inclusivement.

Le réaménagement des pistes cyclables en site propre, la démolition et la reconstruction de sections de trottoir et de pavé unis ainsi que la reconfiguration du marquage et le ragréage des surfaces adjacentes sont inclus dans les travaux, sans toutefois s’y limiter, indique Candiac par voie de communiqué.

Subvention

Les projets sont rendus possibles par une aide financière de 34 886$ accordée par le ministère des Transports du Québec dans le cadre du Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) par l’intermédiaire du Fonds vert du gouvernement du Québec et en vertu du Plan d’action sur les changements climatiques 2013-2020.

Le comité de circulation, en concertation avec les acteurs du milieu, dont le Centre de services scolaire, a travaillé sur l’aménagement afin d’accroître la sécurité des citoyens et des enfants dans le secteur de l’école Jean-Leman, notamment.