Candiac dépose une promesse d’achat pour construire une école primaire

La Municipalité de Candiac a déposé une promesse d’achat du montant de 1,2 M$ afin d’acquérir une partie du terrain de l’entreprise Locweld, située rue d’Iberville, afin d’y construire une nouvelle école primaire.

Les élus ont adopté une résolution en ce sens en séance du conseil municipal, le 18 janvier. La parcelle de terrain visée est d’une superficie de plus de 11 100 mètres carrés et se trouve plus précisément à proximité du parc Champlain et de l’école Saint-Marc, confirme Jacinthe Lauzon, directrice des communications à Candiac.

Le maire Normand Dyotte, qui se dit fier de l’entente conclue avec l’entreprise Locweld, considère qu’«en tant que municipalité, il est de notre devoir de veiller à ce que les instances de services scolaires disposent de terrains adéquats pour ériger des établissements répondant aux besoins de la collectivité et ainsi assurer le bien-être des enfants».

Démarche en cours

Le projet de construction de l’école ne sera toutefois pas réalisé immédiatement.

D’abord, la conclusion de l’acte de vente est conditionnelle à l’obtention du financement nécessaire par voie de règlement d’emprunt municipal, peut-on lire dans le procès-verbal de la séance du conseil de Candiac. Les procédures d’adoption sont prévues à compter de l’année 2022.

De plus, la démarche de la Ville est liée à une demande réitérée, en septembre 2020, d’ajouter des écoles sur son territoire, formulée par cette dernière et par le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS). Celui-ci a déposé au ministère de l’Éducation (MÉQ) une liste de 11 projets au niveau primaire et 3 au secondaire.

«Le CSSDGS recevra des réponses du MÉQ d’ici l’été prochain», fait savoir Hélène Dumais, du service des communications au Centre de services scolaire.

Elle soutient que «l’ajout de deux écoles primaires s’avère nécessaire sur le territoire de la Ville de Candiac afin de répondre à la croissance de la clientèle.»

Depuis la première demande à cet effet effectuée en mars 2020, dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI), la Ville de Candiac travaille à identifier et à acquérir les terrains nécessaires à la construction de ces deux écoles.

La Municipalité connaît une croissance «importante» de sa population. Elle évalue qu’elle passera de 23 000 à 30 000 habitants dans les cinq prochaines années, a fait valoir M. Dyotte en septembre.

Il a ajouté que les écoles existantes sur le territoire de Candiac ont atteint leur pleine capacité d’accueil et que la Ville a un besoin actuel de huit nouvelles classes «uniquement pour la maternelle 4 ans».