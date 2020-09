Candiac et Delson revendiquent des bretelles d’accès sur l’autoroute 15

Les Villes de Delson et de Candiac interpellent conjointement le ministère des Transports (MTQ) afin que des bretelles d’entrées et de sorties soient aménagées «dans les meilleurs délais» sur l’autoroute 15 pour un «accès complet» aux parcs industriels sur leur territoire respectif. Candiac a également entamé des démarches afin de s’entendre avec le MTQ pour construire un accès au quartier TOD de la gare.

La demande conjointe a été déposée le 15 septembre, lors d’une séance du conseil municipal de Delson. Elle répond à des enjeux et besoins initialement exprimés par les municipalités en 2005.

«l’absence d’un accès aux parcs industriels de Delson et de Candiac par l’autoroute 15 occasionne une circulation excessive sur le chemin Saint-François-Xavier et crée des embouteillages jusqu’à la route 132 aux heures de pointe», argumente Delson dans la résolution adoptée à l’unanimité.

Déplorant que «près de quinze ans plus tard, les accès demandés ne sont toujours pas réalisés ni en voie de réalisation», elle défend que l’aménagement d’un accès complet soit nécessaire au développement des entreprises situées dans les parcs industriels et indispensable à la vitalité des Villes concernées.

Accès au quartier TOD

De leur côté, les élus de Candiac ont résolu, le 21 septembre, de réclamer la construction d’une bretelle pour un accès au quartier TOD de la gare, en plein développement pour accueillir environ 4 000 logements, une école, une garderie et des espaces commerciaux.

Les élus demandent au Ministère d’entamer des négociations afin de signer une entente quant au partage des responsabilités et des coûts pour la réalisation du projet. Candiac s’engage à réaliser les travaux, a mentionné le maire lors de la séance du conseil municipal. Néanmoins, «afin d’assurer une desserte fonctionnelle et efficace de ce quartier situé à l’intersection des autoroutes 15 et 930, la construction d’un lien est requise entre le réseau collecteur du MTQ et le réseau municipal de la Ville».

Pour aller de l’avant, la Municipalité s’appuie sur une étude d’impact, mise à jour en mai, effectuée par l’entreprise d’ingénierie CIMA+, ainsi qu’un rapport d’étude de solutions développé avec la même compagnie, le MTQ et la Ville elle-même.