Candiac et La Prairie reçoivent une bourse pour recevoir un stagiaire

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Les Villes de Candiac et La Prairie ont chacune reçu une bourse de 3 000 $ pour embaucher un stagiaire dans le cadre de l’initiative Je travaille pour ma ville.

Au total, les 21 municipalités récipiendaires à travers le Québec accueilleront des stagiaires dont les compétences pourront répondre à leurs besoins au sein de leurs différents services: communications, culture et loisirs, direction générale, environnement, ingénierie, ressources humaines et relations du travail, service juridique et greffe, technologies de l’information ainsi que l’urbanisme.

Le concours a été réalisé en partenariat avec les organismes suivants: l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec, la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, l’Union des municipalités du Québec, l’Association des ingénieurs municipaux du Québec, la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, le Gestionnaires en ressources humaines du Québec et le Réseau de l’informatique municipale du Québec.