Candiac et Saint-Constant embarquent dans le mouvement TOUGO

À l’instar de La Prairie, les Villes de Candiac et de Saint-Constant adhèrent au mouvement TOUGO, autrefois le Défi santé, afin d’encourager les citoyens à bouger tout au long du mois d’avril. Les Municipalités partagent des activités que les Candiacois et Constantins peuvent faire sur leur territoire.

CANDIAC

Parcours santé

Les parcs André-J.-Côté et Cherbourg possèdent de l’équipement permettant aux sportifs de s’entraîner à l’extérieur.

Dans le premier, 11 modules utiles afin de travailler le tonus musculaire et la flexibilité, notamment, sont aménagés. Des panneaux explicatifs sont présents à chaque station. Dans le second, un parcours TREKFIT offre plusieurs programmes d’entraînement selon le niveau d’habileté et d’objectifs des utilisateurs. Les citoyens peuvent consulter l’application mobile portant le même nom que le parcours pour avoir la liste complète de l’équipement disponible au parc.

Circuits bien-être

La Ville de Candiac a aménagé, cet hiver, deux circuits contribuant au bien-être physique et psychologique.

Le circuit de la bienveillance au parc Fernand-Seguin, qui commence derrière l’école du même nom, «propose un échange simple et amusant qui valorise et améliore les habiletés sociales et relationnelles», décrit la Municipalité sur son site Web.

Il est conseillé de le parcourir en famille ou en couple en respectant la bulle familiale. Il suffit de suivre des affiches numérotées où des exercices sont détaillés.

Le même principe s’applique pour le circuit de la pleine conscience au parc André-J.-Côté, qui favorise le calme pour une meilleure gestion du stress et de l’anxiété. Pour celui-ci, la Ville conseille une participation solitaire. Les participants peuvent poursuivre leur marche après le circuit pour rejoindre le Sentier des arts. Le prêt d’équipement pour s’entraîner à la maison est également disponible pour les Candiacois jusqu’en mai.

Candiac invite également ses citoyens à se balader à pied au parc de la nature Strasbourg, ou encore à vélo sur ses nombreuses pistes cyclables.

SAINT-CONSTANT

Capsules sportives

Des affiches ont été installées à différents endroits dans la Ville pour inviter les citoyens à bouger. Ces derniers pourront les scanner avec leur téléphone afin d’avoir accès à des vidéos d’un entraîneur. Celui-ci s’est inspiré du matériel environnant pour proposer plusieurs exercices et activités physiques à faire.

Deux conférences

La nutritionniste Marie-Ève Clapette offrira une conférence virtuelle sur les habitudes à adopter pour faire le plein d’énergie toute la journée, cuisiner des déjeuners et des repas faciles et mieux comprendre le lien entre le stress et l’alimentation. Cette rencontre, dont l’inscription sur le site Web de la Ville est obligatoire, se tiendra le jeudi 15 avril, vers 19h.

Puis, l’Association québécoise Zéro déchet tentera de démystifier cette tendance à l’occasion d’une conférence, le mardi 20 avril, à 19h. Au terme de celle-ci, le regroupement souhaite défaire les stéréotypes liées à cette pratique.

Ateliers

L’aromathérapie et le papier ensemencé feront l’objet de deux ateliers d’initiation. D’abord, la boutique Noblessence détaillera la conception de six huiles essentielles pour se constituer une trousse de base à la maison. Le coût d’inscription pour obtenir le matériel nécessaire est de 15$ et ce dernier doit être réservé d’ici le 14 avril.

Ensuite, l’entreprise Flowerink offrira des conseils pour créer son papier ensemencé à la main et le planter afin de le faire fleurir. Il pourra être utilisé pour des cartes de souhaits et des signets, notamment, précise la Ville. L’atelier se tiendra le 28 avril, de 19h à 20h, au coût de 12$.

(Avec Audrey Leduc-Brodeur)