Candiac finalise des travaux au parc Jasper et à la place de la Fonderie

La Ville de Candiac a achevé des travaux d’envergure à deux endroits récemment, soit au parc Jasper qui a été remis à neuf cet été, puis à la place de la Fonderie dans le développement résidentiel Square Candiac, maintenant accessible après une première phase d’aménagement.

Le nouveau parc Jasper a été inauguré officiellement le 21 septembre. Environ 150 personnes étaient présentes. Le projet financé par règlement d’emprunt et par surplus budgétaire évalué à 950 000$ en a finalement coûté 880 983$, informe Jacinthe Lauzon, directrice du Service des communications à Candiac.

De nouvelles aires de jeux avec modules pour les enfants de 18 mois à 12 ans ont été créées et du nouveau mobilier urbain a été ajouté. Les travaux ont également consisté en la construction de trottoir de béton, l’installation d’éclairage avec prises de chargement USB, de la peinture, du paysagement et le remplacement de la fontaine à boire, détaille Mme Lauzon.

Place de la Fonderie

Après la première phase de travaux à la place de la Fonderie, l’endroit est devenu accessible le 19 octobre. Le nouveau parc de l’espace public contient des aires de jeux multigénérationnelles, des potagers collectifs, des bureaux extérieurs avec prises rechargeables ainsi que des tables à pique-nique et aires de repos. Des terrains de shuffleboard et de pétanque, puis des jets lumineux au sol ont également été aménagés. Finalement, des vivaces, arbustes et arbres ont été plantés.

Des sentiers situés dans le prolongement de la rue de Verre, incluant la piste multifonctionnelle, donnent accès à la grande place.

Deux autres phases de travaux sont encore à venir, fait savoir Mme Lauzon.

«La construction des deux diagonales piétonnes seront aménagées par le propriétaire des lots adjacents, et non par la Ville», précise-t-elle.

Pour la première phase, Candiac a investi «l’ensemble du montant» prévu de 4,2 M$ emprunté en 2018 pour le projet. Les autres phases seront aussi à la charge des propriétaires des lots adjacents, indique Mme Lauzon.

Par ailleurs, elle ajoute que «l’échéancier des phases ultérieures n’est pas déterminé puisqu’elles seront réalisées lorsque les constructions seront complétées de part et d’autre». La première phase a été effectuée de juillet 2019 à octobre.

Sur les 22 700 mètres carrés de la place publique du Square Candiac, une superficie d’environ 16 900 mètres carrés est désormais accessible et aménagée.