Candiac : innovation et développement durable marqueront l’année

Crédit photo : Gracieuseté

En 2019, la Ville de Candiac concrétisera des projets et mettra la table pour d’autres dans le but de se positionner comme un modèle d’innovation et de développement durable.

Des actions seront entreprises afin de mener certains projets à terme les années suivantes, souligne la Municipalité, dont le début des travaux de la patinoire réfrigérée couverte au parc Haendel, l’aménagement du Sentier de la découverte le long de la rivière de la Tortue, ainsi que la construction de l’aire TOD dans le secteur de la gare.

Concrètement, d’ici les prochains mois, la Ville ouvrira un écocentre et aménagera trois boucles sur son réseau cyclable. La navette autonome, une première au Canada, sera aussi de retour sur le boul. Montcalm Nord.

«Candiac est actuellement en pleine effervescence et connaît une vitalité économique remarquable, affirme Jacinthe Lauzon, directrice des communications. Le plan stratégique Vision 2033 dévoilé en novembre permettra au conseil municipal et à son administration de progresser vers un objectif: construire, bâtir et développer intelligemment.»