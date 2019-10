Candiac liste ses actions environnementales

La Ville de Candiac dresse un bilan des gestes qu’elle a posés en matière de développement durable dans la dernière année. Elle précise que les 17 objectifs établis par les États membres des Nations Unies sont intégrés dans la planification stratégique de la Municipalité.

Le «tableau de bord» de Candiac contient six chantiers, dont le développement sain et durable, la mobilité, la protection du patrimoine environnemental et les services aux citoyens.

Exemples d’actions posées:

-Le TOD de la gare en cours de réalisation;

-Projet d’agriculture urbaine sur les toits de 148 maisons de ville dans le quartier Square Candiac;

-Transformation de l’éclairage public en DEL;

-Acquisition de véhicules et de trottinettes électriques;

-Mise en place de bornes électriques;

-Gratuité du transport collectif local;

-Projet-pilote de navette autonome;

-Programme de reboisement social Arbre-Évolution (plantation de 350 arbres et de 150 arbustes);

-Conservation du marais au parc de la nature de Strasbourg;

-Stabilisation des berges de la rivière de la Tortue.