Candiac : Normand Dyotte fait sa reddition de comptes dans une série de six épisodes

Dans une série de six épisodes filmés et montés dans les studios de la chaîne locale TVRS, le maire de Candiac Normand Dyotte fait état des réalisations de la Municipalité dans le cadre du Plan stratégique de développement 2018-2033. Il présente également les actions à venir en vue d’atteindre la Vision 2033.

Les épisodes, publiés sur la page Youtube de la Ville, varient entre 6 et 17 minutes.

«En dépit du contexte et des contraintes sanitaires, je souhaitais impérativement trouver un moyen d’effectuer une reddition de comptes aux Candiacois. C’est ainsi qu’est née l’idée de produire une série que les citoyens pourraient visionner dans le confort de leur foyer et en fonction de leur horaire», explique M. Dyotte par voie de communiqué.

Réalisations passées et à venir

Depuis 2018, la Ville a réalisé plus de 115 projets ou actions dans le cadre du Plan stratégique de développement 2018-2033, qui en prévoit 240. Entre autres, l’aménagement de trois parcs, la construction de la patinoire couverte réfrigérée et l’ouverture de l’écocentre, mentionne-t-elle dans un communiqué de presse. Elle a également tenu plusieurs processus de participation citoyenne et reçu des distinctions.

Au chapitre du développement durable, Candiac a mis sur pied une stratégie de gestion de l’agrile du frêne, a implanté le déneigement des pistes cyclables et a installé un système de récupération de la chaleur au Complexe sportif.

Dans deux des six épisodes, M. Dyotte présente certaines pistes envisagées pour progresser vers le «Candiac de demain». Il y parle notamment de nouveaux bâtiments municipaux, d’infrastructures de sport et de loisir, de mesures sécuritaires pour les piétons et les cyclistes ainsi que de cadres de planification en matière de mobilité, de développement durable et d’adaptation aux changements climatiques.