Candiac prendra des airs de Broadway en juin

À 12 ans, Mounia Neggaz a su qu’elle voulait devenir chanteuse lorsqu’elle a vu à la télé Barbra Streisand dans le film Yentl. Le samedi 2 juin, la Candiacoise interprétera l’un des succès de ce long-métrage ainsi que les plus grands classiques des comédies musicales au Complexe Roméo-V.-Patenaude.

Notre-Dame-de-Paris, Don Juan, Cats, Grease; le spectacle De Paris à Broadway proposera un large éventail du répertoire québécois et international, affirme la chanteuse.

«Je veux faire voyager le public à travers les époques et lui faire vivre le plus d’émotions possible», dit l’artiste d’origine algérienne.

De la même façon qu’elle a été transportée lorsqu’elle a regardé Yentl, Mounia Neggaz souhaite à son tour émouvoir et divertir.

«J’interpréterai la chanson Piece of sky du film, que je trouve grandiose, mentionne-t-elle. Quand je la chante, j’ai l’impression de m’envoler et de ne plus faire face à aucune limite ou barrière. Il n’y a pas d’âge pour vivre nos rêves.»

À 40 ans, l’artiste a réalisé le sien en présentant son premier spectacle solo à la Place des arts en 2016. Elle avait alors bénéficié des conseils de l’ex-finaliste à La Voix Jean-Sébastien Lavoie. Ce dernier assurera la direction artistique du nouveau spectacle.

Sur scène, la chanteuse sera accompagnée par une pléiade d’artistes, dont les chanteuses Koraly et Jenny Casseus, ainsi que le chanteur Allan Hurd.

Mounia Neggaz a choisi de performer dans sa ville adoptive parce qu’elle apprécie la place que Candiac accorde à la culture.

«J’ai participé au spectacle rétro pour souligner le 60e anniversaire l’année dernière et ça m’a donné envie de chanter de nouveau pour les Candiacois», raconte-t-elle.

Informations

Le spectacle De Paris à Broadway sera présenté le samedi 2 juin dès 20h au Complexe Roméo-V.-Patenaude à Candiac. Les billets sont en vente au coût de 25$ chacun.