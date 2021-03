Candiac s’engage à verser 1$ par ménage à un Fonds pour l’environnement

La Ville de Candiac accumule les initiatives pour lutter contre les changements climatiques. Elle annonce maintenant son adhésion au Fonds des municipalités pour la biodiversité (Fonds MB) de la Société pour la nature et les parcs du Québec (SNAP Québec) et de la Fondation de la faune du Québec. Elle s’engage ainsi à réserver l’équivalent de 1$ par ménage afin de réaliser de nouveaux projets de protection, de mise en valeur et de restauration de milieux naturels.

À lire aussi: Candiac prend un tournant environnemental au sein de sa structure

Candiac récompensée pour ses progrès en matière d’adaptation aux changements climatiques

La contribution monétaire de la Ville se fera pendant une durée de trois ans et sera bonifiée de 100% par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec. À titre d’exemple, le montant que Candiac déposera au Fonds MB équivaut à 8 226$ en 2020. Le ministère égalera la somme totale.

Le maire Normand Dyotte soutient que cette initiative consolidera l’engagement de la Municipalité en faveur de la protection de l’environnement.

«Grâce au Fonds MB, nous pourrons accélérer la réalisation de certains projets visant à maintenir la biodiversité, à atténuer les impacts des changements climatiques et à améliorer la qualité de vie des générations actuelles et futures», affirme-t-il.

De son côté, Isabelle Bérubé, directrice du développement de la SNAP Québec, ajoute que «les municipalités jouent un rôle de premier plan pour mettre en œuvre des solutions concrètes permettant de faire face à la crise de la biodiversité et lutter contre les changements climatiques. En adhérant au Fonds des municipalités pour la biodiversité, Candiac répond présent pour le futur».