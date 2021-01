Candiac sonde ses citoyens sur les changements climatiques

Les Candiacois sont invités à prendre part à un sondage en ligne jusqu’au 11 février dans le cadre de l’élaboration du Plan d’adaptation aux changements climatiques de leur Municipalité, annonce cette dernière.

La collecte d’informations sera alimentée par les données recueillies. Candiac souhaite ainsi dresser/brosser le portrait du territoire et l’évaluation des impacts du climat actuel dans la ville.

À terme, le tout sera un outil de planification qui permettra à la Municipalité d’analyser les enjeux climatiques pour l’ensemble des activités de l’administration, d’identifier et de prioriser les vulnérabilités et de trouver des solutions fonctionnelles et innovantes qui «rendront la Ville plus résiliente face aux perturbations climatiques», peut-on lire dans un communiqué.

«Il est important que le Candiac de demain soit adapté aux conditions climatiques projetées, tout en assurant aux générations futures le maintien des services d’excellence dont jouissent aujourd’hui nos citoyens. L’établissement d’un Plan d’adaptation aux changements climatiques à Candiac est assurément porteur de cette responsabilité», exprime le maire Normand Dyotte.

Le sondage est disponible sur la plateforme municipale Agora.

Plusieurs projets

Le Plan sera chapeauté par la division Transition écologique et de l’innovation, mise sur pieds récemment. Rappelons que Candiac a également obtenu le titre de Communauté bleue et a adopté la Déclaration universelle d’urgence climatique en décembre, parmi quelques initiatives environnementales.