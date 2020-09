Candiac tiendra plusieurs activités pour les Journées de la culture

Celles-ci ont lieu du 25 septembre au 25 octobre. Elles seront célébrées du 19 septembre au 23 octobre sous le thème Candiac fête la culture.

Œuvre d’art collective

Le samedi 19 septembre, de 9h à 16h30, un piano circulera sur une remorque à travers la ville et s’arrêtera aux parcs de Sardaigne, Jason et Montcalm pour que les citoyens y mettent leur touche dans le but de créer une œuvre d’art collective. L’artiste Charlem le peintre collaborera à l’activité. En cas de pluie, l’événement sera remis au lendemain.

Apéro culturel

Le samedi 26 septembre, de 15h à 17h, les Candiacois sont conviés à un apéro culturel au parc André-J.-Côté (ou au complexe Roméo-V.-Patenaude en cas de pluie). Des élus et organismes culturels seront présents pour lancer la Politique culturelle de la Ville, sur laquelle elle travaille depuis plusieurs mois. De plus, la programmation 2021 du Sentier des arts sera annoncée, un vernissage aura lieu pour l’exposition en cours et l’œuvre d’art collective sera dévoilée.

Vernissage

Le dimanche 27 septembre, de 13h à 16h, un vernissage de l’exposition de l’artiste Daniel René De Cotret aura lieu à la Maison Hélène-Sentenne. Ses œuvres seront exposées jusqu’au 13 décembre.

Soirées découvertes

Les 1er, 8, 15 et 23 octobre, de 19h à 21h au complexe Roméo-V.-Patenaude ainsi qu’au Musée d’archéologie de Roussillon, les citoyens pourront découvrir plusieurs métiers du milieu culturel, dont celle de tresseur-rempailleur, archéologue, costumier et auteur. Les activités seront gratuites et réservées aux 12 ans et plus. Les participants doivent s’inscrire, puisque les places sont limitées.

Atelier de cinéma d’animation

Le dimanche 4 octobre, de 13h à 15h, au complexe Roméo-V.-Patenaude, un atelier de cinéma d’animation sera organisé pour ceux qui veulent découvrir la technique d’animation stop motion. Les participants pourront développer une histoire, fabriquer des décors et des personnages et les animer. L’activité est offerte aux enfants de 8 à 12 ans et à leurs parents. Ceux-ci doivent s’inscrire.

Spectacle de Damien Robitaille

Le samedi 3 octobre, à 19h, les Candiacois pourront assister à un spectacle de Damien Robitaille à la scène Cascades du parc André-J.-Côté. Les intéressés doivent s’inscrire.

Spectacle littéraire

Le samedi 17 octobre, au complexe Roméo-V.-Patenaude pour conclure la programmation, les enfants âgés entre 4 et 8 ans sont invités à participer au spectacle littéraire Souriceau veut apprendre à lire.