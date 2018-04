Candiac: Trois journées de registre pour des emprunts totalisant 5,3 M$

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Des règlements d’emprunt totalisant 5,3 M$ adoptés par la Ville de Candiac pour divers projets d’infrastructures feront l’objet d’un registre du 16 au 18 avril. Les citoyens qui désirent la tenue d’un référendum sur l’un de ces sujets pourront se manifester durant ces trois jours à l’hôtel de ville.

Nouvelle surface pour le terrain synthétique

Le conseil veut emprunter 900 000$ pour la réfection de la surface du terrain synthétique du parc Fernand-Seguin. Le revêtement du terrain date d’une douzaine d’années.

Égout sanitaire sur Montcalm Sud

L’emprunt de 260 000$ permettrait la réhabilitation de conduites d’égout sanitaire sur le boulevard Montcalm Sud. Ces travaux étaient prévus dans le plan triennal d’immobilisations.

Nouveautés dans des parcs

La Ville veut emprunter 1 M$ pour aménager différentes installations dans certains de ses parcs. Les travaux prévoient entre autres l’installation d’une fontaine au parc André-J.-Côté ainsi que la réfection du parc Montcalm. Le montant servirait notamment à l’achat de nouveau mobilier urbain, à des travaux de génie civil, à la plantation et au gazonnement ainsi qu’aux travaux d’électricité.

Parc du Square Candiac

Le conseil veut emprunter 875 000$ pour aménager trois parcs linéaires dans le nouveau quartier résidentiel Square Candiac. L’emplacement des parcs n’est pas encore défini, puisqu’il est tributaire des avancées du projet.

Marais Sardaigne

La Ville veut emprunter 410 000$ en vue de réaliser le projet du marais Sardaigne. Il consiste en l’aménagement d’un parc d’interprétation de la nature, doté de passages sur pilotis. Il sera situé derrière la résidence pour aînés Sevä. Les élus ont également octroyé un contrat de 770 000$ à l’entreprise Bernanrd Malo inc. pour les travaux.

Changement sur le boul. de l’Industrie

Un règlement d’urbanisme concernant le boul. de l’Industrie fera également l’objet d’un registre à l’hôtel de ville, le 16 avril. L’administration veut faire de cette artère une vitrine autoroutière en bordure de l’autoroute 15. Parmi les changements, les futurs bâtiments qui seront construits à cet endroit, et ceux déjà existants qui voudraient être rénovés dans les prochaines années, devront avoir une hauteur minimale de quatre étages.

«On doit mettre au goût du jour l’entrée de la Ville en fonction de ce que va devenir le pôle Montcalm avec le Square Candiac, affirme le maire Normand Dyotte. Il n’y a plus beaucoup de vitrines autoroutières sur la Rive-Sud, comme celle qu’on voit sur l’autoroute 10 à Brossard et celle du boul. de l’Industrie en est une importante, selon nous. On pense qu’il y a un marché pour attirer des bureaux à cet endroit.»

Candiac Toyota, qui a pignon sur rue à cet endroit, a déjà manifesté son mécontentement face à cette décision. Son propriétaire, Gustave Schlegel, avait indiqué en séance du conseil que des futurs travaux de rénovation lui coûteraient environ 80 M$ s’il se conforme à tous les nouveaux éléments de la réglementation. D’ailleurs, c’est M. Schlegel qui a déposé une demande à la Ville afin que le règlement soit soumis à un registre citoyen.