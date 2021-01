Candiac veut emprunter 2,8 M $ pour un nouveau garage municipal

La Ville de Candiac souhaite emprunter 2,8 M$ pour l’achat d’un terrain, afin de relocaliser et reconstruire son garage municipal situé présentement sur le boulevard Montcalm Nord, près de l’hôtel de ville.

Les élus ont déposé un avis de motion en ce sens lors de la séance du conseil municipal, le 18 janvier. Le remboursement s’effectuerait sur une période de 30 ans.

Une promesse d’achat lié à ce projet de règlement d’emprunt a également été déposée et entérinée au conseil, pour un montant de 2,5 M$. Celle-ci a été signée en décembre pour et au nom de la Ville, par le directeur général de celle-ci, Alain Desjardins. L’achat est conditionnel à l’obtention du financement nécessaire et de l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

«Le propriétaire de l’immeuble situé au 155, avenue d’Ibéria, soit ADM Agri-Industries Company, consent à vendre à la Ville de Candiac une partie de son lot afin d’y construire un nouveau garage municipal, pour une superficie d’environ 27 875 mètres carrés», peut-on lire.

Le reste de la somme souhaitant être empruntée sera dédié aux honoraires d’arpentage, de notaire et d’études préliminaires.

Subvention

En juin 2019, Candiac a résolu de demander une aide financière de 3 M$ au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour la relocalisation du garage municipal. Le présent bâtiment est «exigu et vétuste», laissait alors savoir Jacinthe Lauzon, directrice des communications à la Municipalité.

Le Reflet a demandé à cette dernière si la subvention a été octroyée depuis.