Candiac veut miser sur le développement durable et l’innovation

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

La Ville de Candiac a présenté plus de 240 actions qu’elle souhaite mettre en place d’ici 2033 afin de devenir un pôle d’innovation et un modèle de développement durable urbain, à l’occasion d’une soirée tenue le mardi 27 novembre au Complexe Roméo-V.-Patenaude.

Les élus ainsi que les membres de la direction de la Ville ont travaillé à mettre à jour ce qui avait été présenté en 2013 aux citoyens.

«Nous voulons construire intelligemment en pensant aux générations futures, a indiqué le maire Normand Dyotte, devant une salle comble. Nous sommes au courant de l’urgence des changements climatiques et leur impact sur notre façon de bâtir dans le futur. Dès aujourd’hui, nous devons poser des gestes pour préparer et construire notre demain.»

La Ville a déterminé six grands chantiers sur lesquels elle travaillera, soit l’urbanisation durable, la collectivité, la modernité, la qualité de vie, le rayonnement et l’engagement. Le maire a souligné que l’administration s’est inspirée des objectifs de développement durable des Nations Unies pour déterminer les siens

Parmi les actions concrètes que la municipalité entreprendra, M. Dyotte a entre autres mentionné la création d’un écocentre dès l’été 2019, l’aménagement de quatre nouveaux parcs, dont ceux des marais Fouquet et Sardaigne ainsi qu’aux abords de la rivière de la Tortue, l’adoption d’une politique de développement durable et la construction d’un stationnement incitatif étagé. La Ville espère également que certains dossiers aboutiront, dont la construction d’un complexe aquatique et l’aménagement d’une bretelle d’entrée vers le boul. Sardaigne.

À terme, Candiac espère demeurer une ville de dimension humaine, tout en atteignant le chiffre de 32 000 habitants, soit une augmentation de 55% de sa population actuelle de plus de 21 000 habitants.

Politique d’admissibilité et de soutien pour les organismes

Le maire a aussi profité de cette soirée pour présenter cette nouvelle politique, sur laquelle la Ville et les organismes ont travaillé pendant 18 mois.

Par ailleurs, l’aide financière aux organismes culturels, sportifs et communautaires sera bonifiée annuellement de 185 000$.

Quelques-unes des actions annoncées

Sport, culture et loisirs

-Construction de la patinoire réfrigérée couverte au parc Haendel;

-Implantation d’une politique culturelle;

-Construction d’un deuxième terrain de soccer synthétique.

Environnement et développement durable

-Adoption d’un plan d’adaptation aux changements climatiques;

-Implantation de la collecte des matières organiques sur tout le territoire;

-Transformation du boul. Montcalm Nord en boulevard urbain sécuritaire axé sur le transport actif.

Sécurité et circulation

-Bonification du réseau des corridors sécuritaires;

-Mise sur pied d’un service de premiers répondants.

Technologies et innovations

-Création d’un centre d’innovation;

-Implantation d’un système de télémétrie pour l’éclairage des parcs, des sentiers et des bâtiments municipaux.

Communauté

-Actualisation des programmes d’aide financière aux athlètes, à la culture et aux arts;

-Élaboration d’un plan d’action jeunesse;

-Obtention de la classification 5 fleurons.