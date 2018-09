Un Candiacois dompte de nouveau les montagnes de Charlevoix

Crédit photo : Gracieuseté

Pour une deuxième année, Rémi Leroux a défié les montagnes de Charlevoix dans une course d’endurance de 65 km. Le Candiacois a répété son exploit de 2017 en montant de nouveau sur le podium de l’Ultra-Trail Harricana, le 8 septembre.

Le départ a été donné le matin à 7h et 5 heures et 40 minutes plus tard, l’athlète de 21 ans franchissait la ligne d’arrivée au 2e rang chez les hommes. Ce, malgré le temps très frisquet et la fine pluie qui s’est abattue sur les coureurs en début de course.

«Mon objectif était de battre mon temps de 5h47 de l’année passée qui m’avait permis de terminer au 3e rang. Je l’ai fait par sept minutes, alors je suis très content», affirme-t-il.

Le parcours était identique à celui de l’an dernier, explique le coureur. Comme en 2017, la première moitié de la course s’est déroulée rondement.

«J’étais prêt et je savais à quoi m’attendre. Lors des premiers kilomètres, je faisais partie d’un petit groupe et j’avais du plaisir, ça allait bien, raconte celui qui en était à son 4e ultra marathon en 2018. Par contre, les 30 derniers kilomètres ont été plus pénibles.»

Il s’est retrouvé seul sur le parcours pendant la seconde moitié de la course.

«Il y avait quatre ou cinq postes de ravitaillement sur le parcours. Je prenais les choses qu’on me donnait, mais je ne voulais pas prendre de pause parce que je suis compétitif et que je voulais gagner.»

Rémi Leroux estime avoir trouvé dans les parcours d’environ 60 km la distance idéale pour ses capacités physiques et mentales.

«C’est sûr que j’aimerais accomplir de plus grandes distances dans le futur, mais je ne pense pas tenter le 125 km l’année prochaine. Je ne sais pas si je serai capable de bien l’aborder mentalement, mentionne-t-il. Je suis jeune, j’ai encore le temps de me développer.»