Les Candiacois invités à vivre une expérience immersive

Crédit photo : Gracieuseté - Coeur à l'ouvrage

En 2137, l’humanité est aux prises avec de graves problèmes d’obésité. La solution réside dans une substance obtenue lorsque les enfants et leurs parents ont du plaisir à bouger. Cette mission reviendra aux familles de la région, à l’occasion du spectacle Kronos, la grande fête spatiotemporelle, le 7 août au parc André-J.-Côté à Candiac.

Ce divertissement, qui allie musique, effets d’éclairage, projections vidéo et activité physique, s’adresse principalement aux enfants de 5 à 12 ans et à leurs parents.

Le temps du spectacle, ils seront recrutés par l’agence Kronos pour produire le Kruptonium, un liquide qui redonnera aux humains du futur le goût de bouger et de rester en santé. Des personnages éclatés se succéderont sur scène pour montrer de nouveaux mouvements.

L’idée originale vient de l’entreprise Cœur à l’ouvrage, spécialisée dans l’entraînement au travail et les activités de consolidation d’équipe. Le spectacle Kronos est présenté dans différentes villes au Québec depuis deux ans.

«Notre mission est de promouvoir les saines habitudes de vie dans un contexte créatif, explique Marie-Ève Tremblay, diplômée en sciences de l’activité physique et entraîneure au sein de l’entreprise. Les gens aiment le contexte futuriste et le fait de bouger de différentes façons. C’est plus qu’une pièce de théâtre. Il s’agit d’une expérience immersive.»

Par ailleurs, un rebondissement au cours du spectacle fera en sorte que les enfants devront redoubler d’ardeur pour produire suffisamment de kruptonium.

Académie Kronos

Le spectacle se décline également dans une autre version, l’Académie Kronos. L’équipe parcourt les écoles du Québec pour éduquer les enfants à propos des bonnes habitudes de vie dans un cadre ludique.

Informations

-À l’amphithéâtre au parc André-J.-Côté;

-Début du spectacle à 21h, animation sur place dès 20h;

-Entrée gratuite;

-Espadrilles et bouteilles d’eau requises;

-En cas de pluie, le spectacle aura lieu au Complexe Roméo-V.-Patenaude.