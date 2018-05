Un Candiacois remporte la Coupe Memorial

Crédit photo : Gracieuseté

Félix-Antoine Drolet se rappelle très bien son arrivée avec le Titan d’Acadie-Bathurst au début de la saison en 2017. Le Candiacois venait d’être échangé par les Remparts de Québec. Il a reçu une affirmation claire de la direction de l’équipe: le Titan va gagner la finale de la Coupe Memorial. Près de 10 mois plus tard, le défenseur a soulevé le trophée tant convoité.

La finale du tournoi à la ronde s’est soldée par un blanchissage de 3-0 contre l’équipe locale, les Pats de Regina, le 27 mai.

«C’était incroyable! Je suis tellement fier de nous parce que c’est le trophée le plus difficile à aller chercher au hockey à notre âge», a-t-il affirmé, le 30 mai, au lendemain du défilé dans les rues de Bathurst.

Cette célébration restera d’ailleurs gravée dans sa mémoire.

«Les partisans étaient fous de joie. Ils étaient peut-être 6000. On avait l’impression que toute la ville était là pour nous féliciter», raconte-t-il.

Le joueur de 18 ans a vécu ces moments marquants avec sa famille, dont une partie s’était déplacée à Regina en Saskatchewan pour assister aux matchs.

Même s’il n’a pas joué durant le tournoi qui réunit les quatre meilleures équipes de hockey junior au pays, il a acquis de l’expérience et a soutenu ses coéquipiers.

«J’étais prêt à venir en relève à un joueur s’il se blessait pendant la période d’échauffement avant le match. Je savais qu’on avait besoin de joueurs qui avaient plus d’expérience pour la Coupe Memorial. Ça reste que c’est une coupe pour tout le monde», mentionne celui qui a joué 58 parties cette saison.

L’ancien des Albatros du Collège Notre-Dame dans la Ligue midget AAA ne pouvait espérer meilleur résultat à sa première année dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

«J’en sors grandi. Je suis plus mature mentalement et physiquement, dit-il. Je m’attends à jouer plus de minutes l’année prochaine et à avoir plus responsabilités.»

Le défenseur est particulièrement utilisé lors des désavantages numériques. Il bloque des tirs et fait des mises en échec. Son entraîneur lui demande aussi d’effectuer de bonnes premières passes pour relancer l’attaque.

Répéter l’exploit

Même si la direction a échangé quelques-uns de ses meilleurs joueurs au terme de la saison, dont le Mercierois Antoine Morand, Félix-Antoine Drolet est d’avis que le Titan est en mesure de répéter l’exploit la saison prochaine.

«Nous avons encore une excellence défensive et beaucoup de profondeur. Nous serons encore dans les équipes les plus compétitives», affirme-t-il.