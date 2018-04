Saint-Constant : un candidat défait à l’élection a dépassé le plafond des dépenses autorisées

Crédit photo : Le Reflet - Joëlle Bergeron

Candidat indépendant dans le district numéro 6 aux élections municipales du 5 novembre à Saint-Constant, André Valin a dépensé 144,88$ de plus que le plafond autorisé.

C’est ce qui ressort de l’avis public à propos du sommaire du rapport de dépenses électorales publié dans les pages du Reflet du 4 avril.

Pour ce quartier, la dépense maximale permise était de 2684,10$. Or, André Valin a déposé un rapport qui cumule 2828,98$ de frais, comparé à 2225,39$ pour son opposante élue, Johanne Di Cesare, de l’équipe du maire Jean-Claude Boyer.

Joint au téléphone, M. Valin a affirmé qu’on lui a attribué une dépense qui aurait dû être partagée avec d’autres candidats indépendants qui endossaient le programme de l’ex-maire Gilles Pepin. Celui-ci tentait un retour. Il a ajouté que cette erreur avait été corrigée par le trésorier de la Ville, chargé de faire le rapport.

Joint à son tour, le trésorier Stéphane Brochu a eu une version différente. Il a affirmé avoir transmis le rapport au Directeur général des élections du Québec (DGEQ) sans correctif.

Conséquences possibles

En vertu de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, M. Valin pourrait être soumis à une amende dont le montant varie de 5 000$ à 20 000$, puisqu’il agissait comme son propre agent officiel.

Il pourrait également être accusé de manœuvre électorale frauduleuse et perdre ses droits électoraux pendant 5 ans. C’est-à-dire qu’il ne pourrait voter, se présenter ni faire de contribution à un parti.

«Cependant, il s’agit d’un des rares cas où c’est à la discrétion du juge de porter des accusations», a précisé Julie St-Arnaud, relationniste média au DGEQ.

Remboursement

Les candidats, élus ou non, sont éligibles à se faire rembourser 70% des dépenses engendrées, à condition d’avoir récolté 15% du votes. Or, ce n’est pas le cas pour Gilles Pepin ni plusieurs candidats indépendants qui partageaient son programme, contrairement au maire et conseillers élus. Parmi les défaits, seuls Chantal Lajeunesse, Ginette Bourget et Alain Larivière ont dépassé le seuil du 15% du vote.

Autres faits saillants

Les dépenses d’un candidat indépendant ont été plus élevées que ceux de l’équipe du maire réélu M. Boyer dans le quartier 6 seulement. M. Valin a dépensé 604$ de plus que son opposante.

Les candidats de l’équipe Boyer, qui ont tous été élus ou réélus, ont dépensé entre 334$ et 953$ plus d’argent que leurs adversaires respectifs. Aucun n’a cependant atteint le plafond.

Idem pour la mairie. Le maire Jean-Claude Boyer a déclaré des dépenses de 8369,14$, contrairement à 7635,10$ pour l’ex-maire Gilles Pepin. Le maximum permis pour ce poste était de 10 094,16$.

Quant à Daniel Deshaies, qui voulait se faire élire dans le district numéro 7, il est le seul à n’avoir dépensé aucun sou, selon le sommaire du rapport.

