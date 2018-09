La candidate du PQ dans Laporte se retire de la course

Crédit photo : Le Courrier du Sud - Archives

La candidate du Parti Québécois (PQ) dans la circonscription de Laporte, Barbara Guy, se retire de la campagne électorale.

Mme Guy a récemment communiqué avec le président de l’association péquiste de Laporte, Arnaud Blancquaert, afin de l’informer du retrait de sa candidature.

Mme Guy explique sa décision par de nouveaux engagements professionnels.

«L’établissement d’enseignement où je travaille m’a confié un mandat professoral plus important que ce à quoi je m’attendais, et qui serait difficile de concilier avec le rythme effréné d’une campagne électorale, peut-on lire dans un message publié le 29 août sur sa page Facebook. Je continuerai à m’impliquer au PQ, à travers notamment le Comité sur l’environnement, le développement durable et les ressources. J’ai très hâte de militer à travers ces différentes instances. Notre parti a, j’en suis convaincue, la plateforme la plus résolument environnementaliste des quatre grands partis.»

Pour l’heure, le PQ n’a toujours pas de candidat pour Laporte. La circonscription est présentement représentée par la libérale Nicole Ménard.

La présence campagne électorale est frappée par le désistement, voulu ou non, de quelques candidats. Dans La Prairie, Stéphane Le Bouyonnec s’est retiré récemment.