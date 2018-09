Les candidats réagissent au décès de Lise Payette

Crédit photo : Gracieuseté - Parti québécois

Le Reflet a demandé aux candidats des principaux partis en lice dans les circonscriptions de La Prairie et Sanguinet de réagir au décès de l’ex-ministre, auteure et animatrice Lise Payette survenu le 6 septembre.

«Le Québec perd aujourd’hui une figure marquante qui a eu un énorme impact sur la société québécoise et qui a notamment milité pour l’avancement de la place et du rôle des femmes sur la scène politique. Mes sincères condoléances à toute sa famille.»

-Richard Merlini, député libéral et candidat dans La Prairie

«La contribution de Mme Payette pour le Québec et les femmes est inestimable. Nous lui devons notamment la création du régime d’assurance automobile et la refonte du Code civil qui a fait en sorte que les femmes peuvent maintenant conserver leur nom de famille. Le Québec perd aujourd’hui une grande dame, engagée, qui s’est battue toute sa vie pour la cause des femmes et du Québec.»

-Cathy Lepage, candidate péquiste dans La Prairie

«Dans le monde des géants de l’histoire récente du Québec, Mme Payette occupe une place de choix et mérite notre plus grand respect. Elle fut une grande pionnière pour la promotion de l’égalité des femmes. Ses réalisations durables comptent notamment l’assurance automobile et l’Office de protection du consommateur qui démontrent tout le courage qu’elle a eu de changer les choses. Elle incarne ce que la politique peut avoir de plus beau, de plus noble, près des gens et pour les gens.»

-Christian Dubé, candidat caquiste dans La Prairie

«Lise Payette fait partie des rares défricheuses de l’histoire du Québec. Elle nous aura fait faire un immense bond en avant, particulièrement aux femmes du Québec, mais aussi à nous tous et toutes, par sa grande réforme de l’assurance automobile et celle de la protection du consommateur. Mes plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.»

-Alain Therrien, député péquiste et candidat dans Sanguinet

«Femme de tête, Mme Payette a eu un grand impact sur mon cheminement personnel. Il s’agit d’une femme que j’admirerai toujours, autant pour sa carrière remarquable que pour les qualités humaines dont elle a fait montre dans ses actions au quotidien. On se souviendra toujours de vous, Mme Payette. Reposez en paix.»

-Marcelina Jugureanu, candidate libérale dans Sanguinet

«C’est une journée bien triste pour tout le Québec et plus particulièrement pour les femmes. Son parcours, sa vision et son courage politique ont inspiré plusieurs générations. Collectivement, nous sommes les héritiers de ses réalisations et il est certain que l’histoire se souviendra de cette femme exceptionnelle.»

-Danielle McCann, candidate caquiste dans Sanguinet

Le Reflet attend la réaction des candidats de Québec solidaire.

Lise Payette est décédée à 87 ans. Élue en 1976 avec le Parti québécois dirigé alors par René Lévesque, elle a notamment occupé la fonction de ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières et de ministre d’État à la Condition féminine.

Elle est également connue en tant qu’animatrice dans les années 1970 l’émission de télévision Appelez-moi Lise et aussi comme auteure de téléromans (ex.: Des dames de cœur). En 1982, elle a publié un essai Le pouvoir ? Connais pas!