Canicule: 20 % d’augmentation de l’achalandage à Anna-Laberge

Crédit photo : Le Reflet - Archives

La canicule qui doit prendre fin le vendredi 6 juillet aura provoqué une augmentation de 20% de l’achalandage à l’hôpital Anna-Laberge à Châteauguay les 3 et 4 juillet.

«Il demeure difficile d’affirmer avec certitude le nombre d’usagers qui vient consulter à l’urgence dont la chaleur est la cause directe et première de leur visite. Ce sont des gens de toutes les tranches d’âge qui ont été importunés par cette chaleur. Néanmoins, à l’urgence de l’Hôpital Anna-Laberge, nous avons recensé un pourcentage plus élevé de gens incommodés chez la population de 65 ans et plus», a indiqué au Reflet Dominique Fontaine, agente d’information au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest.

Ces personnes présentaient des symptômes tels que: faiblesse, nausée, vomissement, lipothymie (état de malaise intense sans perte de conscience) et syncope.

«Plusieurs situations de problématiques cardiaques ou respiratoires ont été observées, a poursuivi Mme Fontaine. À l’hôpital, des ventilateurs ont été installés en prévention de la chaleur extrême et dans les unités les plus chaudes. Des efforts ont été faits pour l’ajout de préposés aux bénéficiaires afin de surveiller la clientèle et assurer une bonne hydratation.»

CHSLD

Concernant les CHSLD, des mesures supplémentaires ont été déployées telles que l’hydratation accrue, la modification du menu pour des repas froids, le rafraîchissement des usagers à l’aide de débarbouillettes fraîches et des ajustements de la température des bains donnés en fonction du souhait de la clientèle, a fait savoir la porte-parole.

«De plus, tous nos CHSLD ont des pièces communes climatisées qui sont particulièrement utilisées par nos usagers en période de chaleur extrême», a ajouté cette dernière.

Les équipes de soins à domicile ont fait des vérifications pour identifier la clientèle plus vulnérable et des visites sont faites «afin d’assurer leur bien-être», a souligné Dominique Fontaine.

