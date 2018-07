La canicule de juillet a affecté les revenus de jeunes travailleurs

Crédit photo : Gracieuseté – CIEC La Prairie

La Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC La Prairie), qui emploie une quinzaine d’adolescents pour la saison estivale, a vu ses revenus diminuer en raison de la canicule qui a sévi en juillet.

«La tonte de pelouse est l’un des contrats les plus fréquents pour le projet. Or, les jeunes n’ont pas pu effectuer ce travail pendant trois ou quatre semaines chez la majorité des clients, ce qui a engendré une baisse des revenus», a déclaré Carolane Laprade, une des deux coordonnatrices du CIEC La Prairie.

Elle ajoute que certains contrats extérieurs ont été reportés ou encore simplement annulés.

Prévenir

Carolane Laprade et sa collègue Cendrine Le Marquand, la seconde coordonnatrice, ont supervisé sur place les jeunes entrepreneurs à l’œuvre – âgés entre 14 et 17 ans – afin de prévenir les insolations.

«Il fallait s’assurer qu’ils s’hydrataient convenablement et prenaient des petites pauses à l’ombre. Nous avons aussi dû nous entendre avec des clients pour que les jeunes puissent quitter vers l’heure du dîner et revenir tôt le lendemain, dans le but d’éviter des coups de chaleur», a indiqué Mme Laprade.

«Le travail prenait généralement plus de temps à être réalisé, mais n’était pas nécessairement payé plus cher, puisque les petites pauses ne sont pas rémunérées», a-t-elle précisé.

Villes desservies et travaux

-Candiac

-Delson

-La Prairie

-Saint-Constant

-Saint-Mathieu

-Saint-Philippe

-Sainte-Catherine

La Coop offre les services suivants: gardiennage, entretien ménager, entretien de la piscine, tonte de gazon, peinture, etc.

Pour joindre la Coop: 450-845-3848, poste 234, ciec@cjelaprairie.qc.ca ou sur Facebook CIEC La Prairie.