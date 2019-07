Canicule : votre voiture en souffre aussi

Article par Frédéric Mercier

L’épisode de chaleur qui frappe actuellement le Québec n’a pas que des répercussions sur les humains. Quand la température dépasse les 30 degrés Celsius, votre voiture aussi est mise à rude épreuve.

Question de donner une chance à votre bolide de passer à travers la canicule sans dégâts, voici quelques éléments à bien vérifier avant de prendre la route en période de grande chaleur.

Le niveau d’huile

Quand il fait chaud, votre moteur a besoin de la meilleure lubrification possible. Vérifiez le niveau d’huile et ajoutez-le au besoin. Et si vous êtes dus pour un changement, ce serait définitivement une bonne idée de le faire avant la canicule.

L’« antigel »

Le moteur de votre voiture est lubrifié grâce à l’huile, mais c’est le fameux antigel qui le refroidit. Même s’il tient son nom de sa propriété à ne pas geler lors des périodes de grands froids, l’antigel, ou liquide de refroidissement, a plutôt la tâche de garder votre moteur au frais.

Vous comprendrez que plus il fait chaud, plus sa tâche est importante. Assurez-vous donc que votre voiture n’en manque pas et qu’il n’y ait aucune fuite. Cela pourrait être fatal pour votre moteur!

La pression des pneus

Avec les changements radicaux de température, la pression de vos pneus peut varier et du même coup rendre la conduite de votre véhicule moins sécuritaire. Comme l’air prend de l’expansion quand la température est élevée, vous pourriez vous retrouver avec des pneus légèrement trop gonflés et plus propices aux crevaisons.

Vérifiez ou faites vérifier la pression de chaque pneu et assurez-vous que celle-ci correspond à ce qui est recommandé par le fabricant.

Et si, par malheur, votre voiture est encore chaussée de pneus d’hiver, prenez tout de suite un rendez-vous pour les faire changer. À de telles températures, des pneus d’hiver sont synonymes d’une distance de freinage dangereusement longue et d’une usure prématurée.

L’air climatisé

Si votre véhicule est muni d’un système d’air climatisé, la canicule risque d’être un peu moins pénible pour vous! Pour vous rendre la vie plus facile, assurez-vous que votre système fonctionne toujours correctement. S’il y a quelque chose à faire réparer, c’est le moment ou jamais!

La batterie

Bien que le froid demeure l’ennemi numéro un de la batterie de votre voiture, les vagues de chaleur peuvent aussi avoir un impact négatif sur son bon fonctionnement. Par temps très chaud, les liquides de la batterie peuvent tranquillement s’évaporer, entrainant une perte d’efficacité qui pourrait empêcher votre démarreur de bien faire son travail.

Avant la canicule, prenez le temps de mesurer le voltage de votre batterie et de vous assurer que celui-ci est légèrement supérieur à 12 volts. Si ce n’est pas le cas, il vaudrait mieux changer de batterie de façon préventive.