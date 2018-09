Cannabis : certaines actions demeurent illégales

Crédit photo : Le Reflet - Archives

La Sûreté du Québec a mis en place une nouvelle structure visant à s’assurer de poursuivre la lutte à la production illégale de cannabis.

À la veille de l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis, la SQ a présenté son programme d’action concertée ACCES Cannabis, soit l’action concertée contre l’économie souterraine.

«Le cannabis devient similaire à la contrebande de tabac et d’alcool. Il est légal de s’en procurer à certains endroits, mais illégal d’en faire la contrebande», indique Dany Dufour, capitaine aux enquêtes de la criminalité contre l’état.

La Sûreté du Québec entend ainsi intensifier sa lutte contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois.

«Il y a aura des effectifs dédiés à la lutte à la contrebande», explique le capitaine.

Ainsi, 54 nouveaux policiers, dont huit éléments au poste de la région, interviendront sur le territoire, dont au niveau de la contrebande en ligne. Trois équipes mixtes composées de policiers de la Sûreté du Québec et de services de police municipaux ont été mises sur pied.

Le temps des récoltes

«Pour le cannabis, nous sommes dans la bonne saison, la saison des grandes cultures et nous voulons marquer le coup et indiquer que certaines activités en dehors du cadre légal demeureront des infractions criminelles ou pénales, comme la production, la possession dans un but de trafic, la vente sur le marché noir, l’importation et l’exportation», indique Dany Dufour, indiquant que la Montérégie, en raison de ses grands champs dédiés à l’agriculture était une région appréciée des contrebandiers.

D’ailleurs, les autorités continueront d’intervenir auprès des producteurs et des vendeurs de cannabis qui agissent en dehors du cadre légal.

«L’acquisition devra se faire dans un lieu légal, comme la Société québécoise du cannabis, la SQDC. Les réseaux illicites autres seront visés lors de nos nombreuses interventions», spécifie le capitaine de la Sûreté du Québec.

La Sûreté du Québec en a profité pour tenir une journée d’éradication dans le Haut Saint-Laurent.

La loi provinciale encadrant le cannabis, adoptée en juin précise que la culture du cannabis à des fins personnelles est interdite. Elle oblige les citoyens à s’approvisionner en ligne ou dans les points de service de la SQDC.