Canular concernant l’examen ministériel de mathématiques

Crédit photo : Le Reflet - Archives

La commission scolaire des Grandes-Seigneuries a indiqué que l’examen ministériel de mathématiques sciences naturelles des élèves de 4e secondaire aura bel et bien lieu le mercredi 13 juin. Des rumeurs sur des possibles fuites d’information sur les médias sociaux ont été démenties par le ministère de l’Éducation.

Selon la commission scolaire, «le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a analysé la situation, a confirmé à la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries qu’il s’agissait d’un canular et que la validité de l’épreuve du 13 juin était toujours assurée», indique-t-on via un communiqué.

Ce n’est pas la première fois que de telles rumeurs se répandent sur les médias sociaux. L’an dernier, le ministère de l’Éducation avait confirmé qu’un élève avait avoué avoir fait circuler sur les médias sociaux des examens du ministère de l’année précédente en ayant falsifié la date. D’autres images d’examens avaient aussi été diffusées, cette fois provenant d’épreuves qui avaient déjà été complétées par les élèves.

En 2016, le ministère de l’Éducation avait annulé une question de l’examen d’histoire de 4e secondaire puisqu’elle avait été diffusée sur les médias sociaux avant la date de l’épreuve.

«Les épreuves ministérielles sont des outils de mesure importants pour évaluer la maîtrise de compétences par les élèves québécois, indique-t-on sur le site Internet du Ministère. Les intervenants scolaires qui touchent de près ou de loin à leur administration doivent donc veiller à tout mettre en œuvre pour assurer leur confidentialité.»

Les épreuves uniques ont lieu au même moment pour tous les élèves de la province.