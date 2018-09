Une capsule temporelle dévoilée 50 ans plus tard !

Crédit photo : Le Courrier du Sud – Jean Laramée

Le cégep Édouard Montpetit a clos les festivités de son 50e anniversaire lors d’une cérémonie originale, le 14 septembre, en ouvrant une capsule temporelle enfouie en 1964 dans le mur du pavillon Le Caron.

Ce sont les pères Franciscains de l’Externat classique qui étaient à l’origine de cette initiative, lors de l’inauguration du bâtiment.

«On a découvert qu’il y avait déjà une capsule temporelle enfouie lorsque nous avons eu l’idée d’en créer une à l’occasion du 50e», a souligné le directeur des communications du Cégep Alain Legault.

La députée sortante de Taillon et ambassadrice des festivités, Diane Lamarre, avec l’aide du directeur général du Cégep Sylvain Lambert et d’un archiviste, a procédé au dépouillement de la boîte de plomb comprenant copies de journaux, lettres d’association étudiantes, bottins d’étudiants, médailles, figurines et autres documents officiels de l’époque.

La direction du Cégep a également mis sous scellé une nouvelle capsule créée par un étudiant et qui ne pourra être ouverte avant 2067. Elle contient souhaits et lettres pour les citoyens, en plus d’objets de notre quotidien.

C’est en présence du premier directeur général du Cégep en 1967, le père Bisaillon, et de plusieurs dignitaires que s’est déroulée la cérémonie. Une portion de l’histoire précédant l’inauguration du Cégep a été racontée à la centaine de personnes présentes, émouvant au passage l’actuel directeur général.

«Il y a eu cette histoire qui nous a précédée et ça nous fait réaliser l’importance de ce que nous avons entre les mains», a confié M. Lambert.

L’événement a pris fin sous le retentissement des cloches de l’Externat classique, indiquant la fin des festivités du cinquantenaire.