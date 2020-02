[…] Carambolage à La Prairie : près de 70 blessés, deux personnes entre la vie et la mort […]

Le carambolage survenu en début d’après-midi sur l’autoroute 15, à La Prairie, a fait une soixantaine de blessés mineurs et neuf blessés majeurs, selon la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM). Douze d’entre eux ont été transportés à un centre hospitalier de la région par ambulance, rapporte la Sûreté du Québec (SQ). On craint pour la vie de deux automobilistes.

Au total, 200 véhicules ont été impliqués, dont 75 qui restaient à être remorqués. Les services d’urgence travaillent présentement à déplacer un véhicule qui a subi une fuite de diesel. La file de voitures s’étend sur plus d’un kilomètre. La SQ a confirmé qu’un autobus scolaire a été impliqué, mais qu’aucun de ses passagers, des étudiants de l’option théâtre de l’école de la Magdeleine, n’a été blessé.

En point de presse, la Sûreté du Québec a indiqué que deux personnes étaient toujours incarcérées.

À 16h, l’autoroute 15 demeure fermée dans les deux directions, entre La Prairie et Brossard. La police a affirmé que le secteur sera à éviter pour toute la soirée.

«Notre but est de sécuriser les gens, les mettre au chaud et les nourrir, les prendre en charge. C’est ce qui a été fait par nos services», a indiqué le maire de La Prairie, Donat Serres.

«Le site est inquiétant, a-t-il ajouté au Reflet. On va regarder les causes. La configuration fait qu’il y a de la poudrerie ici. On va regarder et adresser la situation au ministère. Il y a une bonne réflexion à faire à la suite de cet accident.»

(Avec la collaboration de Vicky Girard et Audrey Leduc-Brodeur)