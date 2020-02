Carambolage : le ministre des Transports veut agir dès cet été

Le ministre des Transports François Bonnardel affirme avoir consulté son équipe rapidement pour mettre des solutions en place dès cet été, après le carambolage qui a fait deux décès et plusieurs blessés graves le 19 février.

«J’haïs materner les automobilistes», dit-il.

Néanmoins, M. Bonnardel a soulevé l’idée d’installer un panneau de signalisation ou des végétaux plus hauts. Il a précisé que la clôture aménagée pour les cyclistes n’a pas fait le travail.

À titre informatif, un panneau avec des clignotants indique déjà quand la visibilité est réduite sur le viaduc, avant le bassin La Prairie.

«Il faut faire la différence entre un secteur accidentogène et un secteur à risque, a-t-il évoqué au lendemain du carambolage lors d’un point de presse. Au-delà des statistiques, le secteur n’a pas eu plus d’accidents qu’ailleurs au Québec.»

Il ajoute qu’il connaît bien le coin et admet qu’il peut s’agir d’un secteur à risque, si certaines conditions météorologiques s’appliquent.

«La preuve, à 11h26 et à 11h56, nos déneigeurs étaient là. Vingt-cinq minutes plus tard, vous avez le phénomène qu’on appelle en anglais whiteout. Bourrasques de vent, fleuve, proximité de la 132 et boom! L’accident arrive», explique M. Bonnardel.

Rappelons qu’en point de presse l’après-midi des événements, le ministre a affirmé que ce tronçon n’était pas jugé accidentogène par le ministère.

Après vérifications, aucun rapport du coroner en lien avec la viabilité hivernale n’a été produit depuis au moins 20 ans. Il a indiqué qu’environ 65 000 véhicules circulent sur l’autoroute 15 Sud chaque jour et que selon les données du ministère, 54 accidents sont survenus dans ce secteur dans les 5 dernières années.

Alain Therrien offre ses condoléances

Le député fédéral de La Prairie et leader parlementaire du Bloc Québécois, Alain Therrien, a offert ses condoléances aux familles éprouvées par le carambolage, le 20 février, lors d’une déclaration à la Chambre des communes. Il a également reconnu le «travail colossal» des différents services d’intervention de la région ainsi que de la ville de La Prairie.

«L’importance de ces femmes et ces hommes qui font preuve de bravoure et de sang-froid lorsque surviennent des situations comme celle vécue hier après-midi passe parfois sous le silence derrière la tristesse et l’incompréhension. Un sincère merci, donc, à ces héros qui consacrent chaque jour de leur vie à veiller à notre bien-être», a-t-il dit.

À LIRE AUSSI: Carambolage à La Prairie: l’identité des deux victimes est connue

Carambolage à La Prairie : un blessé toujours dans un état critique

Carambolage : des Américains coincés à La Prairie

Carambolage à La Prairie : des conducteurs impliqués témoignent

Carambolage à La Prairie : près de 70 blessés, deux personnes entre la vie et la mort