Une caravane aménagée en scène d’enquête incendie pour sensibiliser les ados

Crédit photo : Gracieuseté – Ville de La Prairie

Les élèves de l’école Saint-François-Xavier ont été invités à bord d’une roulotte où des scènes d’enquête sur des incendies les attendaient, le 11 septembre. L’activité donnait le coup d’envoi à une campagne de sensibilisation organisée par le Service de sécurité incendie de La Prairie. Ce concept a été développé par Christina Côté et Marc-Antoine Geoffrion, tous deux préventionnistes à La Prairie.

«C’est une première au Québec par la forme que cette activité prend. Les jeunes sont amenés à observer, analyser et élucider des scènes d’incendie directement sur place dans une roulotte spécialement aménagée», a déclaré le directeur par intérim du Service de sécurité incendie, Sébastien Lavoie, dans un communiqué.

Les préventionnistes souhaitaient, avec le projet caravane Scènes d’enquête, s’adresser aux adolescents, puisque les campagnes de prévention visent habituellement les enfants et les aînés.

Les élèves ont été plongés dans des situations «très réalistes» grâce à des simulations d’incendies dans la roulotte. Les préventionnistes avaient pris soin de choisir six scènes d’incendies dont l’origine est très proche du quotidien des adolescents et parmi les plus fréquents, impliquant entre autres, un téléphone intelligent, un mégot de cigarette ainsi qu’un fer plat. Aucun détail n’avait été négligé «et les élèves ont même eu droit aux nuages de fumée afin de rendre le tout encore plus réel», déclare la Ville de La Prairie.

Lors de l’activité, les jeunes ont aussi pu échanger avec les pompiers, visiter le camion et assister aux ravages d’un feu de cuisson. De plus, une auto-patrouille de la Régie intermunicipale de police Roussillon était sur place et les élèves ont eu accès à tous les équipements techniques installés à l’intérieur.

«Je suis fier que notre Service se démarque par cette campagne dynamique et innovante qui permettra de sauver des vies», a déclaré le maire Donat Serres.

Louer le concept

Le coût total pour cette campagne de sensibilisation a été d’environ 13 000$ incluant les partenariats. C’est la Ville qui a acheté la caravane usagée qui a été aménagée par Mme Côté et M. Geoffrion.

«C’est un projet qui a été entamé l’hiver dernier et qui s’est poursuivi jusqu’au lancement le 11 septembre. Il y a eu plusieurs étapes dont le magasinage de la roulotte, son achat et aménagement, le brûlage des items, etc.», a indiqué Dominique Beaumont, directrice des communications à la Ville de La Prairie.

Elle a ajouté que la Ville pourrait louer la caravane à d’autres municipalités qui se montrent intéressées par le concept.

Au cours des prochaines semaines, toutes les écoles secondaires sur le territoire de la ville recevront la visite de la caravane Scènes d’enquête dont la Magdeleine, dans le cadre de son 50e anniversaire, et le Collège Jean de la Mennais.