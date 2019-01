Caribe Sol condamné à payer 10 000 $ pour un «véritable cauchemar» à Cuba

Crédit photo : Le Soleil - Archives

La Cour des petites créances a condamné Caribe Sol à payer près de 10 000$ à un couple «épuisé» plutôt que reposé par des vacances à Cuba.

Le duo actionnait le grossiste et l’agence Voyage autour du monde à Saint-Constant à la suite d’un séjour à l’hôtel Sol Cayo Largo. Lequel «fut un véritable cauchemar», écrit la juge Chantal Sirois dans sa décision rendue le 17 décembre au palais de justice de Longueuil. Seul le grossiste a écopé.

«Ils sont revenus tellement épuisés que peu de temps après leur retour, ils ont pris des vacances sans solde pour se reposer» – le Tribunal

Entre autres, les voyageurs ont manqué d’eau chaude presque tout le temps à l’hôtel, l’eau froide coupait aussi à répétition, «nuisant ainsi à la toilette quotidienne», l’air climatisé n’était pas fonctionnel et très bruyant, une odeur nauséabonde de renfermé persistait dans la chambre et il n’était pas possible d’ouvrir la porte patio; de l’eau souillée provenant de la toilette s’échappait sur le plancher de la salle de bains; des pannes électriques à répétition ont empêché les voyageurs de dormir trois nuits; il y avait infestation de fourmis partout; et il y a eu un retard dans le vol de retour d’environ cinq à six heures pour lequel l’attente a dû se faire dans des conditions totalement médiocres et inacceptables, énumère le jugement.

La juge Sirois accorde au couple 3940$ pour le coût du voyage, 4500$ pour la perte de salaire pendant deux semaines, 1500$ pour la détresse vécue pendant le voyage et 15$ pour les frais d’envoi de la mise en demeure, pour un total de 9955$.

Caribe Sol a reconnu que l’agence Voyage autour du monde n’a pas commis de faute. La Cour a donc condamné seulement le grossiste à dédommager le couple.