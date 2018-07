Un cas de rage au volant à Longueuil dégénère à Saint-Constant

Crédit photo : Gracieuseté

Un conducteur de moto a été poursuivi, de Longueuil à Saint-Constant, par deux hommes qui l’ont ensuite tabassé et volé dans un stationnement souterrain où il s’était réfugié, sur la rue Saint-Pierre, le 7 juillet, peu avant minuit.

La police considère que l’incident a débuté par un cas de rage au volant impliquant la victime et deux femmes aux cheveux blonds âgées dans la quarantaine. Celles-ci se trouvaient à bord d’une voiture utilitaire sport luxueuse.

«L’hypothèse voulant que les deux femmes aient un lien avec les suspects et que les deux événements soient liés est privilégiée. La victime dit s’être sentie suivie par elles avant d’être pris en chasse par deux hommes», précise Karine Bergeron, agente aux relations médias à la Régie de police Roussillon.

La police a laissé savoir par voie de communiqué que «la victime a subi des blessures au visage et a été conduite à l’hôpital».

Les suspects recherchés pour vol qualifié étaient à bord d’un pick-up foncé dont le phare antibrouillard côté conducteur est non fonctionnel. Ils sont âgés dans la quarantaine, mesurent environ 1,78 m et ont les cheveux rasés. L’un d’eux portait un t-shirt blanc et un bermuda de couleur pâle et l’autre un t-shirt noir et un jean.

Toute information concernant cet événement peut être signalée au sergent-détective Mario Mongrain au 450-638-0911, poste 436.