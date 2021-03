Catherine Lemay nommée directrice nationale de la protection de la jeunesse

L’actuelle présidente-directrice générale adjointe du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est et ancienne directrice générale du Centre jeunesse de la Montérégie Catherine Lemay a été nommée sous-ministre adjointe de la nouvelle Direction générale du développement, du bien-être et de la protection de la jeunesse et directrice nationale de la protection de la jeunesse. La nomination a été annoncée le 17 mars par le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux et député de Taillon Lionel Carmant.

Mme Lemay entrera en fonction le 29 mars et devra entreprendre une réflexion portant non seulement sur les services de protection de la jeunesse, mais également sur la loi qui l’encadre, ainsi que sur le rôle des tribunaux, des services sociaux et des autres acteurs concernés.

«Je me suis engagé à réformer la DPJ ainsi que la Loi de la protection de la jeunesse afin de changer les choses de manière durable, a rappelé le ministre. Cette nomination est un important pas pour procéder à ces changements cruciaux, et je suis persuadé que Mme Lemay, avec son parcours impressionnant au sein de nos équipes jeunesse et ses grandes qualités de leadership, est la personne qu’il nous faut pour mener à bien cette démarche, de concert avec les autres partenaires concernés.»

Rappelons que la création de ce poste et de la nouvelle Direction générale du développement, du bien-être et de la protection de la jeunesse fait suite aux recommandations préliminaires de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ).