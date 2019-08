Cathy Lepage brigue l’investiture du Bloc dans Longueuil–Charles-LeMoyne

Cathy Lepage sera candidate à l’investiture du Bloc québécois dans la circonscription de Longueuil–Charles-LeMoyne pour les élections fédérales du 21 octobre.

«Longueuil, j’y ai travaillé, j’y ai vécu et élevé mes enfants, a mentionné Mme Lepage par voie de communiqué. Je serais emballée d’avoir la chance de représenter les citoyens du Vieux-Longueuil, de Greenfield Park et de Saint-Hubert.»

Cathy Lepage est à la tête depuis plus de 10 ans de l’organisme communautaire Complexe Le Partage, qui a ses bureaux à La Prairie et Saint-Constant. La mère de famille a été présidente du conseil d’administration du SDEM SEMO Montérégie, service d’aide à l’emploi et de placement en entreprises pour personnes handicapées de Longueuil. Elle est également membre de plusieurs regroupements communautaires et d’affaires.

Mme Lepage a la fibre politique. Elle a été candidate aux élections provinciales dans La Prairie pour le Parti québécois en 2018, terminant au 3e rang. Le caquiste Christian Dubé a remporté la circonscription.

L’investiture bloquiste aura lieu le 19 août, à 19h, à la place Desaulniers.

Mentionnons qu’en plus de la députée sortante Sherry Romanado (Parti libéral du Canada), Stéphane Robichaud (Parti conservateur du Canada) et Henri Cousineau (Parti populaire du Canada) ont pour l’instant annoncé leur candidature dans Longueuil–Charles-Lemoyne.