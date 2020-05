Ce clavier à la drôle de forme est pourtant parfaitement ergonomique

Le clavier Ergo Pro de la compagnie Matias a été conçu spécialement pour les gens qui passent leur temps à l’ordinateur, dans le but d’améliorer la position de leurs mains et poignets.

Ceux qui sont très souvent à l’ordinateur comme moi, par exemple dans le cadre de leur travail, peuvent finir par développer des maux aux épaules ou aux poignets à force de taper sur un clavier mal adapté pour l’ergonomie du corps.

La compagnie spécialisée dans les claviers d’ordinateur de toute sorte Matias nous propose une version repensée et ergonomique qui possède maintenant des touches de raccourcis programmables.

Le clavier Ergo Pro se sépare en deux parties pour permettre une meilleure position à l’ordinateur.

Une position plus adaptée

En plus de nous promettre la qualité habituelle de leurs produits, Matias nous garantit plus de vitesse, mais surtout, plus de confort.

L’Ergo Pro possède des supports en gel pour reposer nos paumes et des petits pieds pliants qui servent à configurer le clavier selon l’une des trois postures que l’on préfère. Toutefois, si on possède déjà des coussins de la sorte, on peut facilement les retirer.

La plupart des nouveaux utilisateurs commencent par régler les pieds de leur nouveau clavier en « position négative » puisqu’il s’agit de celle qui ressemble le plus à un clavier conventionnel. Même s’il ne d’agit pas de la position par excellence, elle comporte quand même ses avantages.

La position idéale est celle de la tente, où le clavier est configuré à un angle de 9 degrés.

Éventuellement, lorsque l’on s’est habitué, Matias nous propose de nous placer selon un angle « en tente », qui est reconnu comme la position la plus ergonomique puisqu’elle permet à nos poignets d’être disposés de manière neutre et légèrement tourné.

Programmer pour se préserver

Quatre boutons préprogrammés se trouvent sur le côté gauche de l’Ergo Pro et sont dédiés aux raccourcis que l’on utilise le plus souvent, soit annuler, couper, copier et coller. Si on ne pense pas s’en servir, on peut facilement les reprogrammer à faire autre chose.

Une seule touche peut suffire pour écrire une phrase allant jusqu’à 60 caractères.

En tout, le clavier permet de configurer les 12 touches de fonction, celles de raccourcis latérales, les barres d’espace séparées et quelques autres touches et permettre de déclencher un raccourci de clavier ou même encore une phrase complète.

Ça peut s’avérer vraiment utile, surtout pour les personnes qui doivent souvent écrire les mêmes phrases à plusieurs reprises dans le cadre de leur travail et réduite l’usure de nos mains et poignets.

Attention cependant, puisque le clavier est affiché à plus de 250$ en ligne. C’est vrai que c’est un produit intéressant à se procurer, surtout si l’on pense en avoir besoin, mais il faut quand même être prêt à y mettre le prix.

Article publié sur francoischarron.com le 25 mai 2020