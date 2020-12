Ce disque dur externe SSD ultra rapide et compact sécurise nos fichiers

Le disque dur externe Portable SSD T7 Touch de Samsung est une option de stockage rapide et ultra compact. Il protège nos fichiers via un cryptage que l’on peut déverrouiller avec son empreinte digitale.

Plusieurs motifs peuvent nous pousser à vouloir un disque dur externe:

Besoin de stockage supplémentaire pour nos projets.

Faire une sauvegarde de son ordinateur ou un « backup ».

Pouvoir transporter aisément nos fichiers d’un appareil à un autre.

Plusieurs choix de disques durs externes s’offrent à nous, mais le Portable SSD T7 Touch de Samsung a des arguments de taille face à la concurrence.

Le disque dur externe Portable SSD T7 Touch de Samsung est une option de sauvegarde de choix.

Transférez vos fichiers vite, vite, vite

Forcément si vous avez un ordinateur muni d’un disque dur SSD vous savez à quel point cette technologie de mémoire flash va vite. Le disque dur externe T7 Touch de Samsung ne déroge pas de cette règle et atteint des vitesses impressionnantes.

En lecture, Samsung parle de 1050 MB/s et en écriture, donc en transfert, c’est du 1000 MB/s soit un peu moins de 1Go.

Dans notre utilisation quotidienne, on doit admettre que nous n’avons pas atteint des vitesses aussi importantes. N’empêche que transférer un fichier vidéo de 5 Go d’un ordinateur avec SSD vers le T7 Touch prend moins de 20 secondes.

C’est donc super rapide et pratique si l’on a besoin de transférer en vitesse un fichier avant de partir du bureau ou quoique ce soit.

Compatible PC, Mac et Android, le Portable SSD T7 Touch de Samsung sauvegarde tous nos fichiers.

Transportez-le partout en toute sécurité

Comme son nom le laisse entendre, le Portable SSD T7 Touch est muni d’un lecteur d’empreinte digitale.

On peut donc déverrouiller le disque dur externe à l’aide de son empreinte digitale ou opter pour le déverrouillage via un mot de passe.

Le tout est par ailleurs crypté avec le standard AES 256-bit réputé pour sa grande sécurité.

Compact et robuste grâce à sa finition en aluminium, il ne pèse à peine que 58 grammes. On peut donc facilement le transporter dans son sac ou même dans la poche de son pantalon.

Le Portable SSD T7 Touch de Samsung est un disque externe des plus compact et pratique pour le transport.

Au niveau de la compatibilité, on peut autant le connecter à son PC, à son Mac ou à sa tablette et téléphone Android. Seuls les appareils iOS tels que les iPhone et iPad ne sont pas compatibles.

On retrouve une application pour ordinateur et sur mobile qui nous permet de gérer le disque dur notamment pour l’empreinte digitale et le mot de passe.

Deux fils sont compris avec le disque dur externe, un USB-C vers UBS-C (beaucoup plus rapide) et un USB-C vers USB-A.

Trois options de stockage s’offrent à nous quand vient le temps de regarder le Portable SSD Touche T7 de Samsung.

On peut opter pour 500 Go de mémoire à 189$, 1 To à 329$ ou encore 2 To pour 579$.

C’est plus dispendieux que d’autres solutions de sauvegarde externes, on en convient.

N’empêche que pour un aussi petit disque dur externe, rapide et sécuritaire comme celui-ci c’est difficile de ne pas être satisfait de son achat.

