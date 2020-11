Célie, la vedette de la semaine

Je suis Célie, je suis belle, tigrée et j’ai 4 ans. Je me suis retrouvée à la SPCA quand mon humaine est devenue trop malade pour s’occuper de moi.

Je n’aime pas le changement et j’ai besoin qu’on soit patient avec moi. Il faut comprendre que j’ai vécu des montagnes russes d’émotions dernièrement et ça fait de moi une chatte méfiante. Je me cherche une famille où je pourrai tranquillement apprendre à faire confiance à nouveau. Si on me laisse le temps, je vous montrerai que je peux être une minette affectueuse.

Je vous invite à contacter la SPCA Roussillon ou à visiter leur site internet au: www.spcaroussillon.com

Heures d’adoption

Lundi au vendredi : 11h à 17h

Samedi et dimanche : 11h à 16h

i nfo@spcaroussillon.com ou SPCA Roussillon (80, Goodfellow) à Delson

450 638-9698