Centre de formation Compétence-de-la-Rive-Sud: Soutien financier de 100 000 $ au programme de serrurerie

Crédit photo : Le Reflet - Joëlle Bergeron

Le député provincial Richard Merlini, au nom de son collègue ministre de l’Éducation Sébastien Proulx, a annoncé le 26 mars un investissement de 100 000$ pour revamper le programme d’études en serrurerie du Centre de formation Compétence-de-la-Rive-Sud à La Prairie.

Ce projet vise à accroître le nombre d’heures d’apprentissage en milieu de travail pour le programme professionnel de serrurerie.

«Avec le montant annoncé, nous veillerons à la mise en place d’une toute nouvelle formule d’enseignement qui permettra une meilleure adéquation des besoins de main-d’œuvre qualifiée et des emplois à pourvoir», a indiqué la présidente de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS), Marie-Louise Kerneïs.

La CSDGS, qui a initié ce projet, travaille en partenariat avec les Commissions scolaires de la Capitale et Marguerite-Bourgeoys, ainsi qu’avec la Corporation des maîtres serruriers du Québec, pour la mise en œuvre du programme qui devrait voir le jour en 2019.

Une formation comprenant beaucoup plus de temps en milieu de travail permettra une intégration plus efficace des futurs serruriers au marché du travail, a fait savoir M. Merlini.

Manque criant de main-d’œuvre

«À la lumière de nos analyses et de nombreux témoignages de représentants du domaine de la serrurerie, nous savons qu’il y a depuis la dernière décennie, une plus grande difficulté à recruter de la main-d’œuvre qualifiée et c’est un phénomène qui est encore plus accentué en région», a expliqué le directeur adjoint de la CSDGS, Sylvain Petit.

Comme la formation de serrurerie se donne uniquement à Québec, Montréal et La Prairie, la personne qui veut étudier dans ce domaine de dispose pas toujours de moyens financiers pour passer une année sur les bancs d’école, sans rémunération, et à l’extérieur de sa région, a-t-il ajouté.

La CSDGS compte ainsi sur les membres de la Corporation des maîtres serruriers du Québec pour faire rayonner le nouveau programme.

Nombre de diplômés

83

Au cours des cinq dernières années, le Centre de formation compétence Rive-Sud à La Prairie a décerné un diplôme d’études professionnelles (DEP) en serrurerie à 83 personnes. Cette année, huit élèves suivent le programme.

Pas qu’un diplôme

Le domaine de la serrurerie est réglementé par la Loi sur la sécurité privée. Dans le cadre de cette loi, toute personne désireuse d’exercer la profession de serrurier doit obligatoirement détenir un permis d’agent délivré par le bureau de la Sécurité privée du Québec. Pour obtenir ce permis, il faut être titulaire d’un diplôme d’étude professionnelle en serrurerie.