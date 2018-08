Centre de santé Desjardins : la clinique d’ophtalmologie inaugurée

Crédit photo : Le Soleil - Marie-Josée Bétournay

La clinique externe d’ophtalmologie du Centre de santé Desjardins à Châteauguay a été inaugurée le lundi 6 août.

Pierre Moreau, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord ainsi que député de Châteauguay a parlé d’«une annonce exceptionnelle». Selon le ministre, le nouvel aménagement de la clinique servira les résidents de Châteauguay, mais également ceux de la région. Il a aussi vanté l’immeuble «plus moderne», les «locaux mieux configurés», les «nouveaux équipements de pointe» et l’accès amélioré au bloc opératoire de l’hôpital Anna-Laberge, qui abritait le département d’ophtalmologie depuis 1988. «L’aménagement de la nouvelle clinique permet de libérer une capacité opératoire de plus de 200 chirurgies nécessitant de l’anesthésie générale. Aujourd’hui, on fait d’une pierre deux énormes coups», a-t-il mentionné.

Céline Rouleau, présidente directrice générale adjointe du CISSS de la Montérégie-Ouest, a mentionné que l’organisation était «fière» de montrer le résultat des travaux entamés en mars 2017. Serge St-Laurent, président de la Fondation Anna-Laberge à Châteauguay, a qualifié la nouvelle clinique de «spacieuse, lumineuse et moderne». «La clinique complète l’occupation des locaux et l’offre de service au Centre de santé Desjardins. C’est un grand jour pour la Fondation dont la mission est d’améliorer la qualité et l’accessibilité aux soins de santé dans la région», a-t-il indiqué.

«Les étoiles se sont toutes alignées, une communauté s’est prise en main avec un financement gouvernemental et une volonté politique», a poursuivi le Dr Christian Ferremi, chef du service d’ophtalmologie. Pour le spécialiste, la relocalisation de la clinique répond à l’augmentation de la demande. Il estime à 80 % le pourcentage de personnes qui devront subir une chirurgie pour une cataracte au cours de leur vie. D’autres maladies oculaires touchent les aînés. C’est le cas de la dégénérescence maculaire, une maladie chronique de la rétine, qui affecte 5 % des gens de moins de 60 ans, 12 % des gens de moins de 70 ans et 22 % des personnes de moins de 80 ans, a spécifié le chirurgien ophtalmologiste.

Le projet de relocalisation de la clinique d’ophtalmologie est financé par Québec à hauteur de 9,5 M $. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a octroyé 2,6 M $ pour les améliorations locatives sur l’immeuble et s’engage à investir 693 993 $ annuellement pendant 10 ans pour assumer le coût du loyer. La Fondation Anna-Laberge a versé 640 000 $ à la clinique pour l’achat d’équipements.

La relocalisation de la clinique d’ophtalmologie en chiffres