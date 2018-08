Le centre YogaMonde rouvre ses portes

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Fermé depuis mars, le centre YogaMonde de Sainte-Catherine ouvrira de nouveau ses portes le 7 septembre au même endroit et avec la même équipe. Toutefois, cette renaissance s’accompagne d’un réaménagement des lieux et d’une nouvelle orientation dans les services proposés.

«Nous avons réfléchi de quelle façon on voulait continuer à servir la communauté. On savait que la formule s’essoufflait. On a pris plusieurs mois de réflexion pour se demander si notre passion était aussi vivante et aussi forte après 16 ans d’activités», explique Nicole Bordeleau, cofondatrice avec Hélène Dalaire, de YogaMonde.

«C’est une renaissance et on espère de tout cœur que les gens sont heureux de ce retour.» – Nicole Bordeleau

«Durant cette période de temps, on a reçu un nombre impressionnant de courriels de nos étudiants, poursuit Mme Bordeleau. Ils nous demandaient comment ils pouvaient continuer de pratiquer avec nous et sous quelle forme.»

Le local de YogaMonde, situé route 132, n’avait pas trouvé preneur durant la fermeture des lieux.

«L’espace était toujours libre et vide. On avait tout vendu [meubles et accessoires]. On s’est demandé si c’était possible de ravoir cet espace-là avec une nouvelle vocation», affirme la Sainte-Catherinoise.

Méditation

Si le nom de YogaMonde demeure, les mots «centre de méditation» ont été rajoutés.

«On veut partager les bienfaits de la méditation. Pas juste celle où l’on est assise de manière formelle. Nous voulons mettre l’emphase sur l’attention. Je réalise qu’on est une société en déficit d’attention. Et ce n’est pas juste nos enfants, les adultes aussi ont de la difficulté à demeurer concentrés», constate cette dernière.

Cette réorientation s’accompagne d’une nouvelle configuration du local dont le nombre de pieds carrés demeure le même qu’avant la fermeture.

«Les classes régulières se tiendront dans les deux salles du bas transformées en centre de méditation. À cet enseignement s’ajoutent en complément le yoga et le Qi Gong yoga», mentionne Nicole Bordeleau.

Quant à l’espace du haut, il servira de studio pour offrir de l’enseignement en ligne – diffusion web – et tenir des événements.

«On va offrir des ateliers au grand public avec des gens qui dans la société ont appris à vivre autrement. Que ce soit des artistes, des penseurs, des personnes de tous horizons, mais qui vivent et travaillent en pleine conscience», explique-t-elle.

«C’est un investissement important, car on n’avait plus rien. C’est notre façon à nous de redonner à la communauté», ajoute Mme Bordeleau qui demeure discrète sur le coût de cette transformation.

«Cette pause nous a permis de voir à quel point que YogaMonde fait partie de notre vie et que c’est ce que nous voulions faire», conclut-elle.